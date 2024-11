Nem akar gyógyulni a seb: ezt teheted házilag

A seb nem más, mint a bőr folytonosságának megszakadása. Ezt fizikai sérülések, kémiai és hőhatások egyaránt előidézhetik, szervezetünk azonban mindig ugyanúgy reagál. Mint az a Johns Hopkins Egyetem orvosi kara tájékoztatójában olvasható, a sebgyógyulás rögtön azután elkezdődik, hogy megsérültünk. Az első lépés, hogy a vérben keringő vérlemezkék elállítják a vérzést, hogy aztán a sebkörnyéki erek gyulladásos reakció nyomán kitáguljanak, fokozva a terület oxigén- és tápanyagellátását, egyben erősítve a lokális immunvédekezést. Ezt követi a varosodás, bezárva a sebet. A var alatt pedig lassanként kifejlődik az új szövet, amely néhány hét alatt meg is erősödik. Pár hónap elteltével a bőr közel olyan erőssé válik az érintett felületen, mint amilyen a sérülés előtt volt.

A krónikus sebek kezelése összetett feladat. Fotó: Getty Images

A lassú sebgyógyulás okai

Noha mindez első olvasatra egyszerűnek tűnhet, valójában rendkívül összetett biokémiai folyamatok állnak a háttérben. Bizonyos tényezők pedig gátolhatják e folyamatok zökkenőmentes lezajlását, ezáltal a gyógyulás is lelassulhat vagy teljesen ellehetetlenülhet. Az egyik legjelentősebb kockázati tényező a vérellátás. Az oxigén és a tápanyagok ugyanis kulcsfontosságú funkciót töltenek be. Ha tehát az érintett terület vérkeringése, ezáltal pedig oxigén- és tápanyagellátása nem megfelelő, az nagyban visszavetheti a gyógyulást. Különösen gyakori ez a probléma cukorbetegeknél, magasvérnyomás-betegeknél, elhízással élőknél és egyéb érrendszeri megbetegedések esetén. Ugyancsak nehezíti a sebgyógyulást a dohányzás.

Ha egy seb látszólag nehezen gyógyul, illetve nem következik be érdemi javulás néhány hét alatt sem, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Ha pedig még romlik is az állapotunk, esetleg sebfertőzés jeleit észleljük, úgy azonnal fel kell keresni szakembert. Fertőzésre utalhat, ha a seb duzzadt, vörös, meleg tapintatú, továbbá fájdalmas, esetleg gennyes váladék szivárog belőle. A krónikus sebek kezelése olykor sebészeti beavatkozást igényel, de a kezelőorvos egyéb módszerek alkalmazását is javasolhatja. Akad azonban, amit a beteg is megtehet otthon a mihamarabbi gyógyulás érdekében.

A krónikus sebek otthoni kezelése

A Better Health összefoglalója szerint betegként az alábbi módokon segíthetjük elő a sebgyógyulást.