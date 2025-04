Figyelmeztet a NAV: több a csaló az szja-bevallás idején

Érdemes minél előbb kiegészítve elküldeni adóbevallásukat azoknak, akik nem nyilatkoztak időben munkáltatójuknak arról, hogy a családi, személyi vagy az első házasoknak járó kedvezmény összegét az adóelőlegükből vonja le, mert a beérkezéstől számított 30 napon belül utalja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a visszajáró összeget - hívta fel a figyelmet az adóhatóság.

Érdemes minél előbb átnézni a tervezetet. Fotó: Getty Images

A közlemény szerint a NAV által elkészített szja-bevallási tervezeteket idén április 17-ig már 1,5 milliónál is többen nézték meg és több mint 801 ezren véglegesítették, 574 ezren módosítás nélkül. Március közepe óta, amióta a tervezetek elérhetők, átlagosan napi 23,5 ezer adózó nyújtja be bevallását ilyen módon a NAV-hoz. Az adóbevallási tervezeteket Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztrációval az eSZJA-oldalon lehet a legegyszerűbben átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani. Még most sem késő regisztrálni, néhány perc időráfordítással elérhetővé válik az elektronikus tervezet, és a regisztráció a későbbiekben valamennyi állami weboldalhoz is biztosítja a hozzáférést - jelezte a NAV.

Csalók is aktívabbak

A bevallási tervezet a jövedelmek mellett a kedvezményeket is tartalmazza, de csak azokat, amelyekről adata van az adóhivatalnak. A visszaigényelhető adó kiutalásához meg kell adni a tervezetben a bankszámlaszámot vagy a postacímet, ahová az összeget szeretné megkapni az ügyfél. Az adóhivatal közleményében kiemelte: nem kérnek banki adatokat sem a bevallásban, sem sms-ben, sem e-mailben. Az szja-bevallás idején sokasodnak a NAV-ra hivatkozó csalások, amelyek az adó visszatérítése ürügyén kérnek ilyen adatokat. Legyen mindenki elővigyázatos, és gyanakodjon, ha ilyen tartalmú megkeresést kap - írták.

A NAV itt teszi közzé a nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-eket és e-maileket.