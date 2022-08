Milyen sűrűn kell melltartót mosni?

Alábbi válogatásunkból az is kiderülhet, hogy vannak olyan dolgaink, amelyeket gyakrabban kellene tisztítanunk vagy mosnunk, mint ahogyan szoktuk.

Telefonok

Mikor tisztítsuk? Naponta!

A kutatások szerint naponta akár 150-szer is hozzányúlhatunk telefonunkhoz. Mivel használat közben a készülékek hőt termelnek, ideális hely a szaporodni vágyó baktériumok számára. Tengerentúli kutatások mintegy hétezer baktériumfajtát találtak 51 különböző telefonon. Ezek legtöbbje az emberi egészségre nem jelentett veszélyt - egy részük azonban sajnos igen.

Találtak a telefonokon például ürülékből származó enterococcust vagy a leggyakrabban földben található pseudomonas baktériumot, amelyek káros fertőzéseket képesek okozni. Az érintőképernyős telefonoknál még rosszabbak a nyomógombos készülékek - a gombok körül lévő nyílásokon át még több baktérium tud elraktározódni és szaporodni. A megoldás: tisztítsuk meg készülékünket naponta legalább egyszer antibakteriális törlőkendővel.

Ágynemű

Mikor tisztítsuk? Hetente egyszer

Álmunkban minden este több millió elhalt bőrsejtet hagyunk párnáinkon és az ágyneműnkön, ami naponta közel egy liternyi izzadságot is felszív. Mind a bőrsejtek, mind pedig az izzadság vonzzák a poratkákat. Ezek ugyan közvetlenül ártalmatlanok, közvetve viszont korántsem: az ezekkel járó allergének ugyanis viszketéshez, orrgyulladáshoz vagy éppenséggel asztmához is vezethetnek. Már emiatt is egyértelmű lehetne, hogy hetente mossuk ágyneműnket.

A friss közvélemény-kutatás mást mond: minden tizedik ember havonta egyszer mossa csak ki ágyneműjét és több mint a megkérdezettek egyharmada legalább két hetet vár a mosások között. A megoldás: legalább 60 fokon kell mosnunk az ágyneműt, a forró vasalás pedig a megmaradt baktériumokkal is végez. Ha esetleg el tudjuk intézni, hogy a száradó ágyneműt napfény érje, az a legjobb: az UV-sugárzás ugyanis végez a mikroorganizmusokkal.

Melltartók

Mikor tisztítsuk? Két hordás után.

A melltartó a hónaljak és a mellek alól érkező izzadságot és szennyeződéseket is felfogja, úgyhogy ideálisan kettő, legrosszabb esetben három hordás után ki kell tisztítanunk ezeket, ráadásul nem gépben. A gépi mosástól kevésbé lesz rugalmas és károsítja is a melltartót. Úgyhogy kézi mosással tisztítsuk, hagyjuk szobahőmérsékleten száradni - ne tegyük radiátorra, ne is gondoljunk arra, hogy felmelegítsük, mert ez az anyagát is roncsolná.

Farmerek

Mikor tisztítsuk? Öt hordás után.

A farmerek úgy tartják meg színüket és tartásukat, ha öt hordás után mossuk őket - ha gyakrabban tesszük ezt, gyorsabban fakulnak ki. Hidegebb vízben mossuk őket, mert meleg vízben jobban sérülnek az anyag rostjai. Mosásnál fordítsuk ki őket, hogy védjük a gombokat és cipzárokat. A különleges farmereket egy műanyag zsákba is bedobhatjuk a fagyasztóba egy éjszakára, az is képes megölni a baktériumokat.

Konyhai törlőkendők

Mikor tisztítsuk? Minden használat után.

A törlőkendők a bakteriálisfertőzésmelegágyai, tele vannak veszélyes mikroorganizmusokkal, E.coli-val és társaikkal, amelyek 40 percenként osztódnak. Ezek optimális szaporodási hőmérséklete 37 Celsius fok, úgyhogy a sütő mellett lévő törlőkendők igazi baktériumtelepek lehetnek. Tavaly az University of Arizona kutatói a konyhai kendők egynegyedében találtak E.coli-t. Az a jó, ha minden használat után 60 fokon kimossuk őket, majd ki is vasaljuk.

Pénztárcák

Mikor tisztítsuk? Hetente.

Köztéren vagy a város bármely pontján, ahol emberek mozognak, könnyűszerrel találhatunk ürülékbaktériumokat, E.coli-t vagy MRSA-t. Még akkor is, ha gyakorta kezet mosunk, könnyen újra tudjuk szennyezni kezünket a pénztárcánkkal, amelyet óvatlanul is sokszor megfoghatunk, vagy szennyezett felületre tehetünk le. Az amerikai St. Petersburg College kutatói pénztárcák tartalmát vizsgálták: a papírpénzek 80 százalékán és a bankkártyák 50 százalékán leltek MRSA-t. (A papírpénzeken több baktérium képes megtapadni, mert a bankkártyákkal ellentétben ezeknek sokkal porózusabb felülete van.) Emiatt érdemes hetente egyszer antibakteriális törlőkendővel végigtisztítani, vagy kimosni, ha olyan anyagú.