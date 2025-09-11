Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Minimum 10 okod van rá, hogy mesélj a gyereknek – elindult az Együtt mesélünk! kampány

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Egyebek mellett támogatja a kisgyermekek idegrendszeri, mentális és lelki fejlődését, de a szülő stressz-szintjét is segít csökkenteni.

Meséket olvasnak fel gyermekorvosok és ápolók a Libri és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika most induló Együtt mesélünk! kampánya keretében. Az akció célja, hogy a meseolvasás jótékony hatásaira irányítsák a szülők, nagyszülők és hozzátartozók figyelmét. 

3 hónapos gyereknek tablet?

„Egyszer azt láttam, hogy egy háromhónapos gyermek mózeskosarára tablet van erősítve, és a kisbaba mesét »néz«. Ez volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy tennünk kell valamit, és éppen ezért tartom kiemelten fontosnak a Librivel közös kampányunkat – bízom benne, hogy ezzel az akcióval képesek leszünk egyfajta hidat képezni a képernyőn nézett mesék és a felolvasott történetek között” mondja dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika csecsemő- és gyermekgyógyász rezidense. 

A most induló kezdeményezés célja, hogy minél több gyermek számára megteremtse a mesehallgatás lehetőségét – még akkor is, ha szüleiknek, nagyszüleiknek, hozzátartozóiknak nincs idejük vagy lehetőségük rendszeresen mesélni. Az együttműködés keretében a klinika gyermekorvosai és ápolói a saját kedvenc meséiket olvassák fel, az elkészült videók pedig a Libri és a klinika Youtube-csatornáján is elérhetők.

Mesélj a gyereknek, mert

  • a közös meseolvasás támogatja a kisgyermekek idegrendszeri, mentális és lelki fejlődését;
  • a rendszeresen mesét hallgató gyermekeknek fejlettebb a kreativitásuk, és érzelmi, valamint társas készségeik is jobban működnek;
  • a közös olvasás az iskolai teljesítményre is jó hatással van, hiszen javítja a szövegértést és fejleszti az íráskészséget;
  • a mesélés, az együtt töltött meseidő a felnőttek stressz-szintjét is csökkenti, illetve mélyíti és erősíti a szülő és gyermek közötti érzelmi kapcsolatot.
Az orvosi hivatás során nemcsak a test gyógyítása a feladatunk, hanem az is, hogy olyan értékeket közvetítsünk, amelyek hosszú távon határozzák meg a következő generációk mentális jólétét és kiegyensúlyozottságát. A meseolvasás nem pusztán szabadidős tevékenység: olyan kulturális és érzelmi örökséget ad, amely a családok kohézióját erősíti, és hozzájárul egy biztonságosabb, támogatóbb közeg kialakításához a gyermekek körül 

– magyarázza dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója.

