A MÁV nagy változásokat jelentett be

Péntektől vonat- és buszjegyet is lehet váltani a MÁV applikációjában. A MÁV+-ban új viszonylati jegytípust is lehet vásárolni, amely a tavaly debütált napijegyekhez hasonlóan felhasználható az integrált MÁV-csoport helyközi járatain, buszon, vonaton egyaránt. Az új applikációban már elérhetők a budapesti közigazgatási határon kívüli HÉV-jegyek, valamint a TramTrainre szóló jegyek is - közölte a MÁV Zrt. az MTI-vel.

Több mindent elintézhetünk a mobilunkon. Fotó: Getty Images

Felhívták a figyelmet arra, hogy június 1-től a késési biztosítás is megérkezik az új applikációba, ugyanakkor a kárpótlás mindenkinek jár, aki 20 percnél nagyobb késést szenvedett el valamelyik járaton, függetlenül attól, hogy online, pénztárban vagy automatában vette a jegyét. Nyárig az alkalmazás még kiegészül a klímás járatokkal való útvonaltervezést segítő funkciókkal is - áll a közleményben.