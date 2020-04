Koronavírus: fertőzhet a ruhánk?

Míg egyes kutatások szerint van olyan felület, amin akár 72 óráig is megmaradhat az új koronavírus, szerencsére a szövetek nem tartoznak ezek közé. "Az eddigi bizonyítékok alapján nehéz elkapni a vírust a puha felületekről, mint például a textilek, szemben az olyan kemény anyagból készült és gyakran megérintett tárgyakkal, mint a kilincsek vagy a liftek gombjai" - mondta Dr. Lisa Maragakis, a Johns Hopkins Health System vezető fertőzésmegelőzési szakembere.

Többféle koronavírust is izoláltak Magyarországon, ami azt mutatja, hogy a betegséget több helyről hurcolták be. Kattintson a részletekért.

Egy dolgot biztosan tudnak a kutatók: a legtöbbfertőzésa közvetlen kontaktuson keresztül terjed, nem pedig a különböző felületek vagy ruházat megérintésével. A legjobb pedig, amit védekezésképp megtehetünk, hogy otthon maradunk. Ha pedig mindenképp el kell hagynunk a házat, gyakoroljuk az oly sokszor emlegetett távolságtartást.

"Ez egy nagyon erős fegyver" - szögezi le Dr. Robert Redfield, az amerikai járványügyi központ (CDC) vezetője, hangsúlyozva: a vírus nem olyan könnyen vándorol emberről emberre, ahhoz közel kell kerülnünk egymáshoz. Ezért szükséges a 1,5-2 méter távolságot megtartani. Na és persze a rendszeres kézfertőtlenítést se felejtsük el, amíg úton vagyunk. Tartsuk észben: ne érjünk az arcunkhoz. Hazatérve pedig azonnal mossunk kezet szappannal, az oly sokszor bemutatott módon és ideig.

Ha beteg van a háznál, óvatosan kell bánni a szennyesével. Fotó: Getty Images

Figyeljünk a gombos ruhákra

A CDC szerint addig, míg valaki nem mutatja a COVID-19 betegség jeleit és otthon marad, elegendő a szokásos takarítás és mosás. Sőt, még akkor is, ha kijárunk a házból, de megtartjuk az előírt távolságot. Ha azonban valakihez óhatatlanul is közel álltunk, ne adj Isten ránk is köhögött, akkor se féljünk a ruháinkhoz érni. Vegyük le azokat, dobjuk be a mosógépbe, főképp ha gomb vagy cipzár is van rajta, amin könnyebben megtapad a vírus, majd pedig mossunk kezet alaposan. Aki teheti, 50 fok feletti hőmérsékleten szárítsa gépben a ruháit, de a vasalás is segíthet a vírusok elpusztításában. Végezzük ezeket kellő körültekintéssel, bár, a szakértők szerint nem szükségesek ezek az óvintézkedések, de ha megnyugtat minket, azért megéri megcsinálni.

Mi a helyzet a mosodákkal, tisztítókkal?

Ha otthon mosunk és szárítunk, az szinte semmilyen kockázattal nem jár. Ha azonban nyilvános mosodába, tisztítóba hordjuk a ruháinkat - és ez már Magyarországon is egyre elterjedtebb -, nem árt némi extra odafigyelés. A legfontosabb továbbra is az, tartsuk a távolságot másoktól. Ha például valaki már van bent a mosodában, ne menjünk be, inkább várjunk, vagy menjünk vissza később. A ruhákat már válogassuk ki eleve otthon, és a hajtogatást is végezzük el inkább lakásunk biztonságos és tiszta környezetében. Érjünk a lehető legkevesebb felülethez, és legyen nálunk kézfertőtlenítő, esetlen a felületek áttörléséhez használható tisztítószeres kendő. Ha lehet, ne használjuk a mosodákban kitett műanyagkosarakat se. Amíg a gép dolgozik, tegyünk egy sétát vagy menjünk haza, ne maradjunk zárt térben.

Ha valaki beteg otthon

Ha valaki a családban elkapja a koronavírust, de tünetei enyhék, így otthonában lábadozhat, természetesen karanténban, akkor a CDC mindenképp gumikesztyű használatát javasolja a szennyes válogatása és kezelése idejére, majd azt, hogy utána azonnal vegyük le, dobjuk ki és mossunk alaposan kezet, akár kézfertőtlenítőt is bevetve utána. Semmiképp se rázzuk a ruhákat, mert úgy még több vírus kerülhet a levegőbe. A textilek címkéjének előírásai szerint, de a lehető legmagasabb hőfokon mossuk a szennyest. Mindent teljesen szárítsunk meg, ha van rá lehetőség, szárítógéppel. Annak hiányában vasaljuk át a vasalható ruhákat.

Nem kell azonban külön mosnunk a beteg és egészséges családtagok szennyesét. Érdemes viszont külön tárolni és a beteg szennyeskosarát is rendszeresen fertőtleníteni, vagy szemeteszsákot használni helyette. Ne felejtsük el a mosó- és szárítógép ajtaját, gombjait is fertőtleníteni, de a mosószeres flakonokat se hagyjuk ki, hiszen gyakran rögtön a szennyes gépbe helyezése után, még kézmosás előtt hajlamosak vagyunk megfogni azokat.

Forrás: WebMD

Koronavírus: rengeteg a holttest New Yorkban, elhelyezni is alig tudják őket - olvassa el az erről szóló cikket társportálunkon, az nlc.hu-n.