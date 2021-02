Így válasszuk ki a tökéletes ágyat!

Nem mindegy, hogy hol és min hajtjuk álomra a fejünket. Ha alvás közben gyakran forgolódunk, és reggel még fáradtabbak vagyunk, mint amikor este lefeküdtünk, érdemes megfontolni az ágycserét.

Hogy milyen az ideális fekhely? A szakemberek erre a kérdésre rendszerint egyetlen frappáns mondattal válaszolnak: ágyunk gerinckímélő jó barátunk és ne "csonttörő" ellenségünk legyen! Träger Gabriella szerencsére nem volt ennyire szűkszavú, a Gerincgyógyászati Nemzeti Központ gyógytornásza elárulta, mire figyeljünk, ha új ágyat veszünk.

Pihenő a gerincnek Az egészséges Alvás közben az egész napi függőleges terhelést áthelyezzük vízszintesbe, és ideális esetben az izmaink ellazulnak. Mivel szinte mindenkinek van valamilyen görbületmódosulása, vagyis tartáshibája, ahány ember, annyiféle fekhely. Az egészséges ágy alásimítja a gerinc különböző görbületeit. Napközben a gerincízületek közti áthidaló kis izmok nem tudnak ellazulni, hiszen folyamatosan dolgoznak.Mivel szinte mindenkinek van valamilyen görbületmódosulása, vagyis tartáshibája, ahány ember, annyiféle fekhely.

A gerinc ágyéki szakaszát különbözőképpen terheljük: ülőmunka közben előrehajlunk, domborítunk, járás közben homorítunk. A gerincnek van egy kettős görbületrendszere: a nyaki homorulat, a háti domborulat, az ágyéki homorulat és a keresztcsont, ami szintén domború. A napközbeni túlterhelést az éjszaka folyamán alásínezéssel lehet enyhíteni: a matracnak a domború részeknél vékonyabbnak, a homorúaknál pedig vastagabbnak kell lennie. A megfelelő alátámasztás miatt marad a gerinc fekvés közben szép egyenes.

Matracot, de milyet? Ma már különböző keménységű matracok közül lehet választani, ám mielőtt megvennénk, érdemes egy hosszabb próbát tenni. Sok helyen a vevő néhány napra kap egy próbadarabot. Akkor választottunk jól, ha reggel teljesen kipihenten ébredünk, egyik porcikánk sem fáj. Ha kényelmetlen a matrac, gyakran felébredünk éjszaka, és pózt váltunk, forgolódunk. Ösztönösen megfordulunk akkor is, amikor az a terület, melyre fekvés közben nehezedik a súlyunk, oxigénhiányos lesz. Szivacsmatracokból magunk is készíthetünk kényelmes fekhelyet, ám ez egy kicsit több időt vesz igénybe, mint kész matracot vásárolni, hiszen hosszas kísérletezés eredménye különböző vastagságú szivacsokból egy teljesen testre szabott fekhelyet házilag összeállítani. Amikor matracunk kész, már csak egy kényelmes párnára kell szert tennünk. A nyakpárna, nyaki hengerpárna ideális formája miatt a legjobb választás, hiszen tökéletesen kitölti a nyaki homorulat és a háti domborulat közötti távolságot, így a nyak nem feszül. Figyelnünk kell testünk jelzéseire, mert amikor nincsen meg a komfortérzés, lehet hogy az ágyunk is hibás.