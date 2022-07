Így lesz kevesebb méreg a lakásban

Legyen minél több szobanövényünk!

A növények természetes légtisztítók, ráadásul szebbé, otthonosabbá is teszik a lakást. Bár tökéletesen tisztává nem tudják varázsolni az otthonunk levegőjét, nagyon sokat segítenek abban, hogy amit belélegzünk, minél tisztább legyen. Az irodában is érdemes egy-két cserepes növényt helyezni az asztalunkra, ha van rá lehetőségünk. Kutatások szerint a zöld növények közelsége segít leküzdeni a stresszt és javítja a koncentrációs készséget.

A NASA 1980-ban készített egy kutatást arról, milyen növények alkalmasak rá a leginkább, hogy tisztítsák a lakás levegőjét. Cikkünkből kiderül, melyek ezek a növények.

Ruházzunk be egy légtisztítóba!

Számos méretben és formában kaphatóak, így aki teheti, érdemes beszereznie egyet. Megszűrik a levegőt, és szűrőrendszerük segítségével beszívják és magukban tartják a levegőben keringő káros anyagok egy részét.

Naponta legalább egyszer alaposan szellőztessük ki a lakást. Fotó: Getty Images

Szellőztessünk minél többet!

Friss levegőt - és ezzel oxigént - engedni a lakásba mindig jó ötlet, ezért naponta szellőztessünk legalább egyszer. Ha olyan helyen lakunk, ahol napközben nagy a forgalom, akkor érdemes ezt inkább az esti, éjszakai órákban végezni, amikor a levegőben csökken a káros anyagok koncentrációja.

Vegyük le az ajtóban a cipőnket!

Ez az apró, ám igen hasznos szokás is nagyon sokat segíthet abban, hogy lakásunk levegője tisztább legyen. Cipőnkön ugyanis nagyon sok baktériumot, kórokozót hurcolunk be, és ha lábbeliben járjuk végig a lakást, akkor ezek az összes helyiségbe eljutnak - ráadásul kutatások szerint a cipőkön, cipők talpán jó sokáig életben is maradnak. Éppen ezért a cipőket pucolni is rendszeresen érdemes - még akkor is, ha alapvetően nem látszanak koszosnak.

Forrás: care2.com