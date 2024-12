Így lesz biztonságos a rántott ponty – másnap például már nem ajánlott enni belőle

„Mindenki szeretné, hogy az ünnepi étkezések ne csak finomak, hanem biztonságosak is legyenek” – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közelmúltbeli Facebook-posztjában. A Nébih Oktatási Program csapata pedig össze is gyűjtötte a legfontosabb élelmiszer-biztonsági tippeket, hogy a karácsonyi menü sztárfogása, a rántott pontypatkó ne okozzon kellemetlen panaszokat az ünnep lakoma után.

Nem szívesen hagynád ki a rántott halat, de megbetegedni sem akarsz tőle? Mutatjuk, mire ügyelj feltétlenül. Fotó: Getty Images

Ezekre figyelj, ha rántott halat készítenél

Először is észben kell tartanod, hogy – mint minden nyers élelmiszer – bizony a nyers halon is számos, szemmel nem látható szennyeződés és kórokozó lehet. Éppen ezért ügyelned kell az esetleges keresztszennyeződések megelőzésére, a vásárlás, a tárolás és az elkészítés során egyaránt. Ez az jelenti, hogy a többi élelmiszertől elkülönítve, kellőképpen becsomagolva szállítsd és tárold a nyers halat, a feldolgozása során pedig külön kést és vágódeszkát használj.

Ha mirelit terméket vásárolsz, mindig a hűtőben olvaszd ki, semmiképpen se fagyaszd vissza, valamint a minőségmegőrzési idő lejáratát követő három hónapon belül mindenképpen használd fel! Ami pedig a kész halételek tárolását illeti, a szakértők azt javasolják, hogy ne őrizgesd túl sokáig a halból készült fogások maradékát, hanem az elkészítésük után mihamarabb fogyaszd el!