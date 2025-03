Fény derült a világ legidősebb asszonyának titkára

Tavaly augusztusban, 117 éves korában elhunyt Maria Branyas Morera, aki a legidősebb élő nő volt a világon. Hosszú életét a szerencsének és a jó génjeinek tulajdonította, egy kutatócsoport ez utóbbit kívánta alaposabban megvizsgálni. A Guardian cikke szerint igazolták is az idős nő állítását: valóban különleges génekkel rendelkezett, de más tényezők is hozzájárulhattak ahhoz, hogy ilyen hosszú életet megélhetett.

A Barcelonai Egyetem kutatói már az asszony életében elkezdték írni a mikrobiómáról és DNS-éről szóló tanulmányt, amely megállapította, hogy génjeinek köszönhetően sejtjei jóval fiatalabbnak tűntek az életkoránál. Az egyezem genetikus professzora, Manel Esteller azt is megállapította, hogy a nő mikrobiótája - vagyis az emésztőrendszerében élő baktériumok közössége - olyan volt, mint egy csecsemőé. Orvosi előtörténete is példátlanul eseménytelen volt, idős korában is csupán hallásproblémái és ízületi fájdalmai voltak.

A hosszú, egészséges életéhez a helyes életmódjával is hozzájárult. Egész életében mediterrán étrendet tartott, sok halhúst fogyasztott és napi három joghurtot is megevett, illetve nem dohányzott és az alkoholt is kerülte. Aktív életmódot élt, idős korában is szerette a nagy sétákat és sok időt töltött a családjával, ami segített megőrizni a szellemi frissességét. A kutatók szerint Branyas esete jól példázza, hogy az öregedésnek és a betegségnek – legalábbis bizonyos körülmények között – nem kell feltétlenül kéz a kézben járnia.

Végigkövette az egész 20. századot

Branyas 1907. március 4-én született San Franciscóban, miután szülei Spanyolországból Mexikón át az Egyesült Államokba vándoroltak. Családja az első világháború alatt, 1915-ben költözött vissza Spanyolországba és Katalóniában telepedett le. A nő túlélte az 1918-as spanyolnáthaként ismert influenzajárványt, a spanyol polgárháborút és a második világháborút is. Az országos sajtóba is bekerült azzal, hogy 2020-ban, még a pandémia korai szakaszában elkapta a koronavírust. Habár hatékony oltást ekkor még nem fejlesztettek ki, a több mint 110 éves asszony enyhe tünetekkel túlvészelte a fertőzést. "Azt hiszem, a hosszú élethez kell egy kis szerencse is. Szerencse, és jó genetika" - vallotta egy korábbi interjúban.