Hibák, melyeket a melltartónkkal elkövetünk

Túl gyakran mossuk

Mivel a melltartó is fehérnemű, sokan tévesen azt gondolják, hogy naponta kell mosni. Ez viszont nagy hiba, mivel a túl gyakori mosástól elvesztheti anyaga a rugalmasságát. Nyugodtan viselhetünk egy melltartót három-négy alkalommal is, és csak ezután dobjuk a szennyesbe. Ha pedig nem szeretnénk, hogy melltartónk idejekorán tönkremenjen, akkor a többi ruhától elkülönítve, például egy párnahuzatba téve mossuk ki őket.

Ruhás fiókban tároljuk

Bár a fehérneműket a legtöbben kihúzható fiókokban tároljuk, ez sem pont ideális megoldás. Egy melltartót, ha több napig is hordjuk, általában a nap végén a ruhás fiókba tesszük vissza. A viselt melltartón azonban por és izzadság is lehet, amelyet aztán ha elzárunk egy levegőtlen fiókba, akkor a kórokozók, baktériumok könnyen elszaporodhatnak. A következő viselésnél pedig könnyen viszketést, irritációt is okozhat. Sokkal jobb megoldás, ha viselés után felakasztjuk egy fogasra - ám nem mindegy, hogyan. A kinyúlás elkerülése végett jobb, ha nem a pántjánál fogva akasztjuk fel, hanem egyszerűen a nadrágtartó részére terítjük.

Nem megfelelő méretet hordunk

Megdöbbentő, de a legtöbb nő valójában rossz méretű melltartót hord. Mellméretünk változhat az évek során, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt a méretet kellene hordanunk 30 évesen is, mint amelyet 18 évesen kiválasztottunk. Ha megfelelő méretű melltartót hordunk, akkor nem szabad a melleinknek alul kikandikálniuk, mikor karjainkat a felünk fölé emeljük, a melltartó középső részének pedig a mellkasunkhoz kell simulnia. De arra is figyeljünk, hogy a melltartó pántja egy szintben legyen a testünk körül - ha a hátunkon felcsúszik, akkor valószínűleg túl kicsi melltartót hordunk.

Forrás: Daily Mail