Hétvégén vihar söpri ki a kánikulát – ilyen lesz a nyár utolsó két napja

A csütörtöki hőség után péntek délutántól záporok, zivatarok érkeznek, szombattól pedig már kifejezetten viharos időre számíthatunk tíz fokos lehűléssel a Kiderül előrejelzése szerint.

Komoly viharok érkezhetnek a hétvégén. Fotó: Getty Images

Pénteken szaharai por árnyékolja be a napsütést, majd délutántól nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik, így a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A Dél-Alföldön és északnyugaton erős széllökésekre is lehet számítani.

Szombaton nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, így általában borult lesz az ég, de eleinte a keleti határvidéken és a Dunántúlon még naposabb lehet az idő. A nap második felében többfelé eső, zápor, zivatar, a környezetükben pedig erős, viharos széllökések várhatók. A csúcshőmérséklet 24-30 fok között lesz, de a tartósan borult, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.

Vasárnap nyugat felé haladva egyre inkább napos időre lehet számítani, míg keletebbre csak lassan szakadozhat a felhőzet. A Dunától keletre itt-ott zápor, zivatar, sőt élénk széllökések még előfordulhatnak. A minimum általában 15-20 fok között alakul, délutánra 25-30 fok közé melegszik fel a levegő.