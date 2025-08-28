Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Hétvégén vihar söpri ki a kánikulát – ilyen lesz a nyár utolsó két napja

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Viharokkal és hirtelen lehűléssel búcsúzik a nyár.

A csütörtöki hőség után péntek délutántól záporok, zivatarok érkeznek, szombattól pedig már kifejezetten viharos időre számíthatunk tíz fokos lehűléssel a Kiderül előrejelzése szerint.

Budapest felett zuhog az eső.
Komoly viharok érkezhetnek a hétvégén. Fotó: Getty Images

Pénteken szaharai por árnyékolja be a napsütést, majd délutántól nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik, így a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A Dél-Alföldön és északnyugaton erős széllökésekre is lehet számítani.

Szombaton nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, így általában borult lesz az ég, de eleinte a keleti határvidéken és a Dunántúlon még naposabb lehet az idő. A nap második felében többfelé eső, zápor, zivatar, a környezetükben pedig erős, viharos széllökések várhatók. A csúcshőmérséklet 24-30 fok között lesz, de a tartósan borult, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.

Vasárnap nyugat felé haladva egyre inkább napos időre lehet számítani, míg keletebbre csak lassan szakadozhat a felhőzet. A Dunától keletre itt-ott zápor, zivatar, sőt élénk széllökések még előfordulhatnak. A minimum általában 15-20 fok között alakul, délutánra 25-30 fok közé melegszik fel a levegő.

Változó vastagságú felhőzetre, míg a magasabb légrétegekben délnyugat felől érkező nagy mennyiségű szaharai porra számíthatunk a továbbiakban is. Csapadék nem lesz. A nagy területen élénk, az északnyugati tájakon erős délies szél estétől fokozatosan veszít az erejéből. Késő este többnyire 19 és 27 fok közé hűl vissza a levegő. Bár fronthatás nem lesz, az Erin hurrikán nyomán viharos szélre, és egyre magasabb parlagfűkoncentrációra lehet számítani.

