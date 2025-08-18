Fekáliával szennyezett víz szivárgott a Balatonba – vízügyi szakemberek vizsgálják a helyzetet

Vasárnap délután a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget Balatonszemesen. Közlésük szerint a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz elvezető árokba került emberi ürülékkel szennyezett, fekáliás víz, ami a Balatont is érinti - írja a sonline.hu.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

A szennyezés vélhetően egy medence tisztítása során kerülhetett az árokba, onnan pedig a Balatonba. A vízügyi szakemberek jelenleg is a helyszínen tartózkodnak.

A portál emlékeztet rá, hogy egy nappal korábban Balatonlellén a Jázminvirág utcában is szennyezett víz szivárgott a tóba. A vízügy szerint ismeretlen eredetű használtvíz bevezetést észleltek. Elsőfokú kárelhárítási készültséget rendeltek el itt is, az opális, szúrós szagú vízbefolyás miatt.