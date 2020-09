Ennyi mindenre használható az ecet

Minden háziasszony tudja, hogy ha a szódabikarbónát ecettel keverjük, akkor kiváló tisztítószert kapunk. De vajon mi mindenre használhatjuk még ezt a két anyagot? És például a vazelint, a ketchupot vagy a majonézt? Erről készített hasznos összeállítást a WebMD.

A szódabikarbóna ennyi mindenre jó

A nátrium-hidrogén-karbonát, vagy hétköznapi nevénszódabikarbónaegy enyhén lúgos, vízben jól oldódó só, ami a szódagyártás és egyéb vegyi eljárások mellékterméke, a környezetre ártalmatlan, és nagyon sokoldalúan használható. Kiválóan felszívja például a szagokat, akár a hűtőnkben, akár a hónunk alatt. Mivel a szódabikarbónát alkotó kristályok enyhén csiszoló hatásúak, így kiválóan lehet velük tisztítani az edények alját, a fürdőkádat, de még akár a fogakat is, mert nem sérti fel a felületét egyiknek sem. De hogyan használhatjuk még?

Általános tisztítóként: 4 evőkanál szódabikarbónát keverjünk el egy liter vízben, vagy szórjuk közvetlenül a nedves szivacsra, s máris takaríthatjuk vele a felületeket.

Öblögetőként: Keverjünk el egy teáskanál nátrium-hidrogén-karbonátot 4 csésze vízzel, és kész a házi szájvíz, amivel bátran öblögethetünk, semlegesíti a szánkban lévő savas pH-értéket.

Csípésekre: Legyen akár csalán-, akár valamilyen rovarcsípés, ha annyi vizet adunk a szódabikarbónához, hogy abból krémes állagot kapjunk, akkor már készen is vagyunk, vihetjük fel az érintett bőrfelületre.

Dezodorként: Szimplán vigyünk fel egy vattapamaccsal vagy ecsettel porállagú szódabikarbónát a hónaljunk bőrére, és kész is.

Öblítőként: Ha szeretnénk, hogy a ruháinknak friss illata legyen, de esetleg allergiások, érzékenyek vagyunk az öblítőkre, próbáljuk ki azt, hogy a mosáshoz adunk fél csésze szódabikarbónát.

Otthonunk hétköznapi alapanyagait néha másra is érdemes használni, mint amire eredetileg ki lettek találva. Fotó: Getty Images

Az ecet hatása a testünkre

Tanulmányok kimutatták, hogy 1-2 evőkanál fehér- vagy almaecet segíthet avércukorszintkontrollálásában étkezések után. Nem képes ellensúlyozni az egészségtelen étrendet, sőt, a 2-es típusú diabéteszre szedett gyógyszereket sem helyettesítheti, de segíthet enyhíteni a tüneteket. Ne igyunk azonban belőle nagyobb mennyiséget töményen, mert kikezdheti a gyomrunkat. Mielőtt bárhol is használnánk a testünkön az ecetet, kérjük ki orvosunk véleményét! Vannak azonban, akiknek enyhítheti a szárazkorpa vagy a pszoriázis okozta viszketését az ecetes vizes öblítés, de, ha valaki érzékeny rá, annál viszont az ellenkezőjét is kiválthatja.

Így használjuk a lakásban

Már nagyanyáink is tudták, ha szép, csíkmentes és tiszta ablakot szeretnénk, akkor ahhoz 1-2 evőkanálnyi ecetet kell feloldani 2-3 liter vízben és azzal, illetve hagyományos újságpapírral érhető el a legjobb eredmény. Ha azonban nem csak erre szeretnénk használni a hagyományos étkezési ecetet, akkor íme még néhány tipp:

Elpusztítja a szalmonellát. Ha ecettel mossuk le a konyhapultot, 10 percig hagyjuk rajta nedvesen állni, ennyi idő elég ahhoz, hogy elpusztítsa a szalmonellabaktériumokat.

Kiskedvencünk után "maradt" foltokra. Ha kiskutyánk izgalmában nem volt ura hólyagjának, és a szőnyeg bánta, keverjünk fél csésze ecetet 1 liter vízhez. Próbáljuk ki először egy nagyon kicsi helyen, nehogy kárt tegyen a szőnyeg színében, ha nincs gond, akkor egy szivaccsal vigyük fel az érintett felületre, hagyjuk kicsit állni, majd száraz törölközővel itassuk fel, finoman dörzsöljük ki.

Izzadságfoltok ellen. Ha makacs izzadságfolt maradt a ruha hónalj részén (vagy a hátán, nyakánál), spricceljünk rá ecetet, hagyjuk 1 napig hideg vízben ázni, majd mossuk ki a szokásos módon, így megszabadulhatunk tőle.

Kávéfőzőnk így lesz tiszta. Használjuk ecet és víz 1:1 arányú keverékét ahhoz, hogy megszabaduljunk a kávéfőzőnkben lerakódott szennyeződésektől, vízkőtől. Töltsük az elegyet a tartályba, és kávé nélkül, a szokásos módon főzzük le a keveréket. Ezt követően érdemes egy adag tiszta vízzel is megismételni a folyamatot. Utána a gépet használjuk úgy, mint korábban.

Szappanmaradványok ellen. Ha szeretnénk megszabadulni a penésztől vagy a szappanmaradványoktól, vessük be töményen az ecetet akár a zuhanyfüggönyön, akár a csempén, akár a zuhanyfejen.

A vazelintől gyorsabban gyógyul

Ez a zsíros krém enyhítheti a száraz bőr érzést, jót tesz a száraz körmöknek és körömágynak is. Ha apró, felületi karcolást vágást ejtettünk magunkon, kenjünk rá belőle egy kicsit, gyorsabban fog gyógyulni. Emellett az atópiás dermatitisz, a pszoriázis vagy a pelenkakiütés tüneteit is enyhíthetjük vele. Sokan állítják, felnőttkorbanfejtetűellen is kiváló, ám azt tudnunk kell, hogy a petéket nem képes elpusztítani, ahhoz már speciális készítményre lesz szükségünk.

Fehérítővel a baktériumok ellen

A klóros fehérítő (vagy hypo) - melyet a színes ruháktól érdemes távol tartani - olcsó és hatékony módja a kórokozók elpusztításának. Akár a vécécsészét elszínező baktériumok, de még az új koronavírus ellen is bátran használható. 1 liter szobahőmérsékletű vízhez keverjünk 4 teáskanál fehérítőt, nyissuk ki az ajtókat, ablakokat, lehetőleg vegyünk gumikesztyűt és úgy mossuk le a felületeket, majd hagyjuk legalább 1 percig nedvesen hatni. Vigyázzunk arra, hogy véletlenül se kerüljön bőrre vagy szembe. Ha mégis megtörténik a baj, azonnal mossuk ki folyóvízzel és forduljunk orvoshoz (a flakont pedig ne felejtsük el magunkkal vinni). Soha ne használjuk a flakonon megadott hígításnál töményebben, és soha ne keverjük más vegyszerekkel!

Mit, milyen gyakran kell takarítani? Mindenkinek nyilvánvaló, hogy lakókörnyezetünket rendben kell tartani, azaz időnként ki kell takarítani a lakást, ágyneműt kell cserélni, ki kell súrolni a WC-t, muszáj kiporszívózni a matracokat, és így tovább. Csakhogy a különféle tárgyak nem azonos ütemben koszolódnak, így tisztításuk is máskor esedékes. Na de mikor? Mutatjuk!

A hidrogén-peroxidból néhány csepp is elég

Néhány csepp hidrogén-peroxid fellazíthatja a felhalmozódott fülzsírt vagy fülzsírdugót. Ínygyulladást okozó baktériumok ellen 1:1 arányú vizes keverékkel érdemes öblögetni. Viszont arra ügyelni kell, hogy véletlenül se nyeljük le, mert károsíthatja a gyomrot. Bár nagyon elterjedt, de tévhit, hogy sebfertőtlenítésre alkalmas, soha ne használjuk rá, mert a baktériumot ugyan elpusztítja, ám gyulladást vagy hegesedést okozhat. Helyette használjunk inkább langyos vizet és szappant.

Így használjuk a gyógyszertári alkoholt

A patikákban kapható denaturált szesz (etilalkohol) kiválóan pusztítja a kórokozókat, ám nagyon gyorsan elillan. Ahhoz viszont, hogy hatékony legyen, legalább 30 másodpercig kell nedvesen érnie a felületet. Ellenben pont e tulajdonsága miatt kiváló kis és kemény felületek fertőtlenítésére, mint például az okostelefonok, billentyűzetek, távirányítók vagy bármilyen érintőkijelzős eszköz. Fontos azonban, hogy csak áttöröljük az alkohollal ezek felületét, soha ne áztassuk be a készülékeket a denaturált szeszbe.

Majonéztől születik újjá a bútor

A teljes zsírtartalmú majonéz kiváló arra, hogy megszabaduljunk a fa étkezőasztal, vagy kávézóasztal tetejét elcsúfító homályos vízfoltoktól. Kenjük be az érintett felületet majonézzel, hagyjuk rajta néhány óráig, vagy akár egy éjszakára is, ha régi a folt. Ha van kisállatunk, inkább takarjuk le a felületet, hogy ne nyalják le a majonézt. Néhány óra után puha ronggyal töröljük fényesre a tárgyat, ha pedig szükséges, ismételjük meg, a műveletet.

Szűz kókuszolajtól lesz egészséges a haj

A szűz kókuszolaj kiváló természetes hidratáló ráadásul gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatása is van. A szakemberek szerint ezért is hatékony az olyan bőrproblémák kezelésében is, mint az atópiás dermatitisz. Óvatosan használjuk azonban, ha zsíros a bőrünk, mert eltömítheti a pórusokat. A száraz, töredezett haj ápolására is használhatjuk, de akár a szemsmink eltávolítását is elvégezhetjük vele.

A ketchup jót tesz az ezüstnek

Ez a népszerű ételízesítő nemcsak a sült krumplihoz passzol, de az ezüstneműknek is jót tesz. A titka a benne lévő ecetsavban rejlik, ami képes lebontani az ezüst tárgyakon elszíneződést okozó kemikáliákat. A használatnál arra figyeljünk, hogy a ketchup a tisztítandó tárgy minden részét egyformán érje, elfedje, és hagyjuk hatni legfeljebb 5-10 percig. Utána öblítsük le langyos vízzel és töröljük szárazra.