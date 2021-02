Egész nap álmos? Ez az oka

Koronavírus: így hat az elmére a bezártság A megkérdezettek többsége állandó fáradtsággal küzd, illetve sokan úgy érzik, gondolkodásuk sem olyan gyors és hatékony, mint a koronavírus-járvány miatti korlátozások bevezetése előtt volt - derült ki egy friss amerikai felmérésből. Részletek itt.

A bezártság napjaiban sokan érzik magukat állandóan fáradtnak, levertnek, fásultnak. Nyomott hangulatukért egyesek az időjárást okolják, míg mások egyszerűen nem értik a dolgot - egész nap otthon vannak, hogyan lehetnek akkor mégis ilyen kimerültek? A jelenségre sok esetben egy új fogalom, a pandémiás fáradtság a válasz. Fontos, hogy ezt sem a téli depresszióval, sem pedig a vírusfertőzés következményeként esetlegesen kialakuló, akár hetekig tartó erős kimerültséggel ne keverjük össze. A pandémiás fáradtságot ugyanis inkább úgy képzelhetjük el, mint egyfajta,alvásés ébrenlét közti állapotot. Angolul grogginessnek vagy sleep inertiának is nevezik, magyarra pedig nagyjából alvási képtelenségnek lehetne fordítani. Aki ezt tapasztalja, egész nap borzasztó álmosnak érezheti magát, és nehézséget jelenthet számára a hétköznapi feladatainak ellátása.

Mi ennek az oka?

Leegyszerűsítve a leggyakoribb ok, hogy rosszabbul alszunk. Ennek hátterében állhat eddig nem diagnosztizált alvászavar, de akár az is, hogy nagyobb nyomásnak vagyunk kitéve a munkában, vagy jobban féltjük szeretteink és saját magunk egészségét, esetleg az anyagi biztonságunkat.

A pandémiás fáradtság legyőzhető, de tennünk kell érte. Fotó: Getty Images

Egy júniusi brit kutatás eredménye szerint, melyről a Metro című lap számolt be, a koronavírus első hullámával járó bezártság során az alanyok fele érezte úgy, hogy rosszabbul alszik, mint korábban, ötből ketten pedig kevesebbet aludtak éjszakánként átlagosan, mint a kényszerű otthonlét előtt. Márpedig, ha rosszabbul és kevesebbet alszunk, abból az is következik, hogy kevesebb időt töltünk mélyalvásban. Ennek éjszakánként 1,5-1,8 órát kellene kitennie. Ha ez a mélyalvás-szakasz lerövidül, másnap kimerültnek érezhetjük magunkat - akkor is, ha egyébként a megszokott időben feküdtünk és keltünk.

Mit tehetünk a pandémiás fáradtság ellen?

Sokan úgy érzik, a pandémiás fáradtság megkeseríti az életüket, de a jó hír, hogy a szakemberek szerint igenis legyőzhető. Nap közben igyunk több vizet, a kávéfogyasztásból viszont vegyünk vissza. A legjobb, ha délután és este már egyáltalán nem viszünk be koffeint a szervezetünkbe.

Próbáljunk meg kialakítani egy napi rutint, amelynek részeként ugyanabban az időben kerüljön sor a főétkezésekre - fogyasszunk egészséges ételeket, és este már ne nassoljunk -, valamint szerepeljen benne a mozgás is. Ha másképp nem megy, állítsunk be emlékeztetőt a telefonunkon, mikor van időnk félórát vagy akár öt percet mozogni.

