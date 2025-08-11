Bár az éjszaka érkezett hidegfront némileg enyhített a helyzeten, továbbra is marad a 30 fok feletti időjárás. A tartós hőségnek köszönhetően pedig a vizeink hőmérséklete is folyamatosan emelkedik. Az Időkép vízhőtérképe szerint jelenleg a Balaton vize Balatonlellén a legmagasabb, itt a 26 fokot is meghaladja. A Velencei-tó Agárdnál 25,5, a Duna Nagymarosnál 20,9, a Lupa-tó pedig 25,3 fokos.
A hőség a Balatont sem kíméli – mutatjuk, hol a legmelegebb a víz
A tartós kánikula miatt tavaink, folyóink vize egyre melegebb.
A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!
Olvasd el aktuális cikkeinket!
Többnyire derült vagy felhőtlen, napos időre van kilátás, de a Dunántúlon még előfordulnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 33 között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzed most magad fizikailag?
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapotod?