A hőség a Balatont sem kíméli – mutatjuk, hol a legmelegebb a víz

A tartós kánikula miatt tavaink, folyóink vize egyre melegebb.

Bár az éjszaka érkezett hidegfront némileg enyhített a helyzeten, továbbra is marad a 30 fok feletti időjárás. A tartós hőségnek köszönhetően pedig a vizeink hőmérséklete is folyamatosan emelkedik. Az Időkép vízhőtérképe szerint jelenleg a Balaton vize Balatonlellén a legmagasabb, itt a 26 fokot is meghaladja. A Velencei-tó Agárdnál 25,5, a Duna Nagymarosnál 20,9, a Lupa-tó pedig 25,3 fokos.

Többnyire derült vagy felhőtlen, napos időre van kilátás, de a Dunántúlon még előfordulnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 33 között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

