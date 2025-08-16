Elstartolt a hatnapos ünnepi rendezvénysorozat – több száz ingyenes program Budapesten

Magyarország születésnapjának hetében, augusztus 16. és 21. között ingyenes koncertek, családi programok, kiállítások, gasztronómiai különlegességek és hagyományőrző programok közül válogathatunk Budapesten, összesen 19 helyszínen. A programsorozat hivatalos weboldaláról íme egy kis ízelítő.
Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?
Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték
- Koncertek számtalan stílusban a Tabánban, a Műegyetem rakparton, az Erzsébet téren, a Filozófusok kertjében, illetve a Szent István-bazilika előtt.
- A gyerekes családokat a Városligetbe, a Várkert Bazárba és a Millenárisra várják, ahol koncertek, mesejátékok, bábelőadás, kreatív workshopok és sok játék várja a kicsiket és a nagyobbakat.
- A bátrabbak egy csatahajót is bejárhatnak a Dunaparton.
- Természetesen idén sem maradhat el az augusztus 17 és 20. között megrendezett népművészeti fesztivál, a 39. Mesterségek Ünnepe a Szentháromság téren.
- Augusztus 20-án, este 9 órától hagyományosan tűzijátékot is láthatunk majd egy 5 kilométer hosszú Duna-menti szakaszon a Margit-szigettől egészen a Petőfi hídig. Újdonság, hogy idén ez először drónshow-val egészül ki.