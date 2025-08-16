Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Elstartolt a hatnapos ünnepi rendezvénysorozat – több száz ingyenes program Budapesten

Nemes-Mozer Mária
Augusztus 16. és 21. között 19 budapesti helyszínen várják az ünnepelni vágyókat.

Magyarország születésnapjának hetében, augusztus 16. és 21. között ingyenes koncertek, családi programok, kiállítások, gasztronómiai különlegességek és hagyományőrző programok közül válogathatunk Budapesten, összesen 19 helyszínen. A programsorozat hivatalos weboldaláról íme egy kis ízelítő.

Tűzijáték Budapesten.
Augusztus 20-án este hagyományosan tűzijáték is lesz. Fotó: Getty Images
  • Koncertek számtalan stílusban a Tabánban, a Műegyetem rakparton, az Erzsébet téren, a Filozófusok kertjében, illetve a Szent István-bazilika előtt. 
  • A gyerekes családokat a Városligetbe, a Várkert Bazárba és a Millenárisra várják, ahol koncertek, mesejátékok, bábelőadás, kreatív workshopok és sok játék várja a kicsiket és a nagyobbakat.
  • Természetesen idén sem maradhat el az augusztus 17 és 20. között megrendezett népművészeti fesztivál, a 39. Mesterségek Ünnepe a Szentháromság téren.
  • Augusztus 20-án, este 9 órától hagyományosan tűzijátékot is láthatunk majd egy 5 kilométer hosszú Duna-menti szakaszon a Margit-szigettől egészen a Petőfi hídig. Újdonság, hogy idén ez először drónshow-val egészül ki.

Orvosmeteorológia
Fronthatás: Melegfront
Maximum: +36 °C
Minimum: +18 °C

Napos, gomolyfelhős idő várható. Zápor, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon alakulhat ki. Az északnyugatira forduló szél az északnyugati országrészben egyre nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul. Késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő. Ma tetőzik a hőség, ez pedig még az egészséges, fiatal szervezetet is megviseli.

Részletes adatok és előrejelzés
