Elstartolt a hatnapos ünnepi rendezvénysorozat – több száz ingyenes program Budapesten

Napos, gomolyfelhős idő várható. Zápor, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon alakulhat ki. Az északnyugatira forduló szél az északnyugati országrészben egyre nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul. Késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő. Ma tetőzik a hőség, ez pedig még az egészséges, fiatal szervezetet is megviseli.