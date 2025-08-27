Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+11° +31°
Nincs front

Népszerű alvástippek, amelyek csak rontanak az inszomnián

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Néhány népszerű és gyakran hangoztatott alvástipp nemhogy segít, de még ronthat is az inszomniával küzdők állapotán.

Mindannyian tudjuk, mennyivel jobban érezzük magunkat egy hosszú és pihentető éjszaka után. Ezt a tudomány is alátámasztja: a jó minőségű alvás javítja a szív- és érrendszer egészségét, az immunrendszer működését, az agy egészségét és az érzelmi jólétet. Sokan ezért tudatosan próbálnak javítani a pihenésükön, az interneten is fellelhető alvástippek betartásával. Ezen tanácsok az egészségesen alvók pihenését valóban segíthetik, az álmatlanságban szenvedők számára azonban egyes alváshigiéniai gyakorlatok visszaüthetnek – inkább erősíthetik az álmatlanságot, mintsem megoldhatják azt - a Science Alert ezeket gyűjtötte össze.

Túl sok időt töltünk az ágyban

Amikor nehezen tudunk elaludni, csábító gondolat lehet korábban lefeküdni vagy tovább ágyban maradni, hogy így "pótoljuk" a hiányt. Ez azonban gyakran visszafelé sül el: minél több időt töltünk ébren az ágyban, annál inkább gyengül az ágy és az alvás közötti pozitív kapcsolat, miközben erősödik az ágy és a frusztráció közötti kapocs.

Helyette időzítsük korbbra a lefekvést, de reggel keljünk fel ugyanakkor, hogy szervezetünkben az alvás igényét megteremtsük.

alvászavar, nő az ágyban
Az sem jó, ha túl sok időt töltünk az ágyban fekve. Fotó: Getty Images

2. Képernyőktől való merev, szigorú tartózkodás

Rengeteg helyen hívják fel a figyelmet arra, hogy tilos a képernyőidő lefekvés előtt, mert a kék fény gátolja a melatonin termelését. Az álmatlanságban szenvedők azonban sokszor azért nyúlnak a telefonjukért, mert nem tudnak aludni – nem fordítva.

A teljes tiltás helyett az inszomniával küzdőknél hasznosabb lehet a tudatos használat; nyugodt, nem stimuláló tartalmak, éjszakai mód használata mellett.

3. A koffein teljes kizárása

A koffein blokkolja az adenozin nevű neurotranszmittert, ami álmosító hatású. Azonban nem mindenki dolgozza fel ugyanolyan gyorsan: egyeseknek a reggeli kávé segíthet eloszlatni a “félálom” érzést, és támogatja a nappali aktivitást, ami hozzájárulhat az egészséges alvás-ébrenlét ritmushoz.

Ha érzékenyek vagyunk a koffeinre, bölcs dolog elkerülni a nap későbbi szakaszában – de a teljes elhagyása nem mindig szükséges. Tapasztaljuk ki, mikor szabad még kávézni anélkül, hogy az rossz hatással lenne a pihenőidőnkre.

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

4. Görcsös erőfeszítések az alvásunk optimalizálásáért

Valóságos iparág épült már ki az alvásunk optimalizálására szolgáló készítményekből és eszközökből. Vásárolhatunk speciális matracokat, az alvást elősegítő illatgyertyákat vagy a megfelelő tartást biztosító párnákat is, szinte bármit, amit a pénztárcánk még elbír. Ezek többsége valóban segítheti az éjszakai pihenésünket, halmozásuk azonban azt eredményezheti, hogy túlzottan aggódni kezdünk a pihenésünk miatt.

Ha megszállottan ügyelünk az alvásunkra, az paradox módon éppen hogy ronthatja annak minőségét. Néha a legjobb út az, ha kevésbé foglalkozunk vele, és hagyjuk a testünket dolgozni – ahogy azt a természet rendelte.

Ez is érdekelhet

5. Ugyanannyit akarunk minden éjszaka aludni

A jó alvás nem egy fix óraszámot jelöl, hanem rugalmasan alkalmazkodik életünk körülményeihez. Olyan tényezők, mint a stressz, fizikai egészség, életkor, környezet vagy akár bizonyos élethelyzetek, mind befolyásolják a pihenésünket. Ha mereven ragaszkodunk az elváráshoz, hogy minden éjszaka azonos minőségűt aludjunk, azzal irreális elvárásokat támasztunk magunk felé, amelyek csak további szorongást gerjesztenek. Egyes éjszakák jobb alvással telnek, mások kevésbé – és ez teljesen normális.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

alvás

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +31 °C
Minimum: +11 °C

A felhősebb északi tájakon csökken a felhőzet, éjjel többnyire fátyolfelhős vagy derült idő valószínű. A légmozgás általában mérséklődik, legyengül, de az Északnyugat-Dunántúlon hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül a délies szél. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. A minimum-hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, ennél az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken lehet melegebb idő, a hidegre hajlamos helyeken pedig alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Ma még viszonylag kibírható lesz a meleg, holnapra viszont már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra