Népszerű alvástippek, amelyek csak rontanak az inszomnián

Mindannyian tudjuk, mennyivel jobban érezzük magunkat egy hosszú és pihentető éjszaka után. Ezt a tudomány is alátámasztja: a jó minőségű alvás javítja a szív- és érrendszer egészségét, az immunrendszer működését, az agy egészségét és az érzelmi jólétet. Sokan ezért tudatosan próbálnak javítani a pihenésükön, az interneten is fellelhető alvástippek betartásával. Ezen tanácsok az egészségesen alvók pihenését valóban segíthetik, az álmatlanságban szenvedők számára azonban egyes alváshigiéniai gyakorlatok visszaüthetnek – inkább erősíthetik az álmatlanságot, mintsem megoldhatják azt - a Science Alert ezeket gyűjtötte össze.

Túl sok időt töltünk az ágyban

Amikor nehezen tudunk elaludni, csábító gondolat lehet korábban lefeküdni vagy tovább ágyban maradni, hogy így "pótoljuk" a hiányt. Ez azonban gyakran visszafelé sül el: minél több időt töltünk ébren az ágyban, annál inkább gyengül az ágy és az alvás közötti pozitív kapcsolat, miközben erősödik az ágy és a frusztráció közötti kapocs.

Helyette időzítsük korbbra a lefekvést, de reggel keljünk fel ugyanakkor, hogy szervezetünkben az alvás igényét megteremtsük.

Az sem jó, ha túl sok időt töltünk az ágyban fekve. Fotó: Getty Images

2. Képernyőktől való merev, szigorú tartózkodás

Rengeteg helyen hívják fel a figyelmet arra, hogy tilos a képernyőidő lefekvés előtt, mert a kék fény gátolja a melatonin termelését. Az álmatlanságban szenvedők azonban sokszor azért nyúlnak a telefonjukért, mert nem tudnak aludni – nem fordítva.

A teljes tiltás helyett az inszomniával küzdőknél hasznosabb lehet a tudatos használat; nyugodt, nem stimuláló tartalmak, éjszakai mód használata mellett.

3. A koffein teljes kizárása

A koffein blokkolja az adenozin nevű neurotranszmittert, ami álmosító hatású. Azonban nem mindenki dolgozza fel ugyanolyan gyorsan: egyeseknek a reggeli kávé segíthet eloszlatni a “félálom” érzést, és támogatja a nappali aktivitást, ami hozzájárulhat az egészséges alvás-ébrenlét ritmushoz.

Ha érzékenyek vagyunk a koffeinre, bölcs dolog elkerülni a nap későbbi szakaszában – de a teljes elhagyása nem mindig szükséges. Tapasztaljuk ki, mikor szabad még kávézni anélkül, hogy az rossz hatással lenne a pihenőidőnkre.

4. Görcsös erőfeszítések az alvásunk optimalizálásáért

Valóságos iparág épült már ki az alvásunk optimalizálására szolgáló készítményekből és eszközökből. Vásárolhatunk speciális matracokat, az alvást elősegítő illatgyertyákat vagy a megfelelő tartást biztosító párnákat is, szinte bármit, amit a pénztárcánk még elbír. Ezek többsége valóban segítheti az éjszakai pihenésünket, halmozásuk azonban azt eredményezheti, hogy túlzottan aggódni kezdünk a pihenésünk miatt.

Ha megszállottan ügyelünk az alvásunkra, az paradox módon éppen hogy ronthatja annak minőségét. Néha a legjobb út az, ha kevésbé foglalkozunk vele, és hagyjuk a testünket dolgozni – ahogy azt a természet rendelte.

5. Ugyanannyit akarunk minden éjszaka aludni

A jó alvás nem egy fix óraszámot jelöl, hanem rugalmasan alkalmazkodik életünk körülményeihez. Olyan tényezők, mint a stressz, fizikai egészség, életkor, környezet vagy akár bizonyos élethelyzetek, mind befolyásolják a pihenésünket. Ha mereven ragaszkodunk az elváráshoz, hogy minden éjszaka azonos minőségűt aludjunk, azzal irreális elvárásokat támasztunk magunk felé, amelyek csak további szorongást gerjesztenek. Egyes éjszakák jobb alvással telnek, mások kevésbé – és ez teljesen normális.