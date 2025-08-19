Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
5 súlyos hiba, amelyet sokan elkövetnek légkondihasználat közben – akár tönkre is teheted a klímát

Perl Kitti
Perl Kitti

A kánikula idején nagyon jól jön egy klíma, amellyel kissé hűvösebbé varázsolhatod az otthonodat. Ám ha nem használod elég körültekintően, hamar tönkremehet, és még a villanyszámlát is sokkal jobban megdobja a szükségesnél.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, augusztus 21-ére várható a következő lehűlés, addig viszont még folyamatosan melegszik majd a levegő. A napokban tehát még szükség lehet a légkondicionálóra. Nem mindegy azonban, hogyan használod ezt a berendezért, ne nem akarod akaratlanul is elrontani – figyelmeztetett az nlc.

Az 5 legnagyobb hiba klímahasználat közben

„Egy klíma beszereltetése nem olcsó mulatság, szóval jobb, ha hallgatsz a profikra és nem követed el a legnagyobb hibákat – fogalmaztak a cikkben. A tanácsokat az alábbi galériában olvashatod – megnyitásához kattints a képre!

Egyéb gyakori hibák

Te felkészíted a légkondicionálódat a hűtési szezonra? Odafigyelsz, hogy milyen hőmérsékletre állítod be a készüléket? Ügyelsz a rendszeres szellőztetésre és a hidratálásra? Nézd meg, hány hibát követsz el ezek közül!

