5 súlyos hiba, amelyet sokan elkövetnek légkondihasználat közben – akár tönkre is teheted a klímát

Ahogy arról mi is beszámoltunk, augusztus 21-ére várható a következő lehűlés, addig viszont még folyamatosan melegszik majd a levegő. A napokban tehát még szükség lehet a légkondicionálóra. Nem mindegy azonban, hogyan használod ezt a berendezért, ne nem akarod akaratlanul is elrontani – figyelmeztetett az nlc.

Az 5 legnagyobb hiba klímahasználat közben

„Egy klíma beszereltetése nem olcsó mulatság, szóval jobb, ha hallgatsz a profikra és nem követed el a legnagyobb hibákat" – fogalmaztak a cikkben.

Egyéb gyakori hibák

Te felkészíted a légkondicionálódat a hűtési szezonra? Odafigyelsz, hogy milyen hőmérsékletre állítod be a készüléket? Ügyelsz a rendszeres szellőztetésre és a hidratálásra? Nézd meg, hány hibát követsz el ezek közül!