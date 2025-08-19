Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Öten meghaltak és több mint százan megbetegedtek a légkondi miatt ebben a kerületben

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Már halálos áldozatai is vannak a legionáriusbetegségnek, amely mostanában tömegesen előfordul az egyik New York-i kerületben. A fertőzéseket feltehetően a légkondicionáló berendezések okozták.

Öt ember halt meg New York Harlem kerületében, 14-en pedig kórházba kerültek, miután elkapták a legionáriusbetegséget. A helyi egészségügyi hatóság szerint az esetek hátterében a légkondicionáló berendezések használata állhat.

klíma hőmérsékletének 20 fokra állítása távirányítóval
5 halott és több mint 100 beteg a klíma miatt New York Harlem kerületében. Fotó (illusztráció): Getty Images

Már több mint 100 betegről tudnak

Az említett kerületben a közelmúltban már összesen 108 esetet erősítettek meg: a légkondicionáló hűtőtornyoknál pozitív eredményt mutattak a baktérium jelenlétének vizsgálatára vonatkozó tesztek. A New York-i egészségügyi hatóság a történtek miatt felhívta az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy kötelesek gondoskodni légkondicionáló berendezéseik megfelelő karbantartásáról, hogy megakadályozzák a baktériumok szaporodását.

Ezek a legionellózis tünetei

A legionáriusbetegség vagy légiós betegség (Legionellózis) egy súlyos tüdőfertőzés, amelyet a Legionella baktériumok okoznak. A betegség legsúlyosabb formája a kétoldali tüdőgyulladás, enyhébb lefolyású változatát pedig Pontiac-láznak is szokták nevezni.

Jellemző tünetei közé az alábbiak tartoznak:

A fertőzés vízzel vagy légúti úton, a levegőben lebegő mikrocseppekkel terjed. Emberről emberre nem terjed. A betegség egyébként az első ismert esetek miatt kapta a „légiós betegség” nevet. 1976-ban ugyanis egy philadelphiai szállodában az American Legion veteránszövetség 34 tagja halt meg a fertőzés miatt.

Forrás: MTI

