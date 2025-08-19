Orvosmeteo: megvan, mikor jön a következő lehűlés

A kedd leginkább gomolyfelhős, de napos és száraz időt tartogat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.
A legmelegebb délutáni órákban 27 és 32 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő, de a hidegre érzékeny tájakon akár 10 fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében és a magasabban fekvő helyeken még melegebb is lehet az éjszaka – olvasható a Kiderül előrejelzésében.
A tájékoztatás szerint ma nem várható veszélyes időjárási jelenség. Így jelenleg nincs érvényben sem vészjelzés, sem riasztás.
4,6 fokot is mértek már ezen a napon
Az augusztus 19-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,6 Celsius-fokot 1981-ben jegyezték fel Nagykanizsán. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1946-ban mért eredmény tartja, amikor 39,2 fokot mutattak a hőmérők Debrecenben.
Néhány napig még pihenhetnek a frontérzékenyek
Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint most nem várható újabb fronthatás, az UV-sugárzás azonban erős marad. A következő napokban a pollenkoncentráció ismét emelkedik, és egyre többfelé éri majd el a nagyon magas szintet. Budapesten a levegőminőség jellemzően kedvezően alakul, a forgalmasabb csomópontokban azonban kissé feldúsulhat az ózon koncentrációja.
Ez is érdekelhet
A következő hidegfront csütörtökön érkezik, amely jelentősebb lehűlést és viharos szelet hoz magával. Addig azonban napról-napra melegszik az idő. A légnyomás csökken.