Orvosmeteo: megvan, mikor jön a következő lehűlés

Perl Kitti
Kedden nem várható csapadék vagy front. Az UV-sugárzás azonban erős marad, a pollenterhelés pedig egyre erősödik.

A kedd leginkább gomolyfelhős, de napos és száraz időt tartogat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.

mosolygó nő a szabadban
A következő napokban durván megemelkedik a pollenkoncentráció. Fotó: Getty Images

A legmelegebb délutáni órákban 27 és 32 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő, de a hidegre érzékeny tájakon akár 10 fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében és a magasabban fekvő helyeken még melegebb is lehet az éjszaka – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma nem várható veszélyes időjárási jelenség. Így jelenleg nincs érvényben sem vészjelzés, sem riasztás.

4,6 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 19-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,6 Celsius-fokot 1981-ben jegyezték fel Nagykanizsán. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1946-ban mért eredmény tartja, amikor 39,2 fokot mutattak a hőmérők Debrecenben.

Néhány napig még pihenhetnek a frontérzékenyek

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint most nem várható újabb fronthatás, az UV-sugárzás azonban erős marad. A következő napokban a pollenkoncentráció ismét emelkedik, és egyre többfelé éri majd el a nagyon magas szintet. Budapesten a levegőminőség jellemzően kedvezően alakul, a forgalmasabb csomópontokban azonban kissé feldúsulhat az ózon koncentrációja.

A következő hidegfront csütörtökön érkezik, amely jelentősebb lehűlést és viharos szelet hoz magával. Addig azonban napról-napra melegszik az idő. A légnyomás csökken.

Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +29 °C
Minimum: +13 °C

Gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

Részletes adatok és előrejelzés
