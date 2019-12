Humánmeteo: fájdalmas hétfő jön

Hétfőn sem érkezik front fölénk, de a szélre érzékenyek országszerte erős fejfájást tapasztalhatnak, emellett az elalvás is nehezebb lehet a megszokottnál, a rosszul alvók most még nehezebb éjszaka elé néznek - olvasható a MeteoKlinika előrejelzésében. A panaszok mérséklése és a nyugodtalvásérdekében lefekvés előtt érdemes szellőztetni, és egy forró fürdő is elősegítheti a pihenést. Az álmatlanság a következő napunkra is rányomhatja a bélyegét, fáradékonyabb lehetünk és a figyelmünk, valamint a munkavégző képességünk is lecsökken. A tartós szélterhelés a gyermekét is megviseli, az ő esetükben az egyik leggyakoribb megjelenési forma a figyelem és magatartásproblémák jelentkezése.

Fejfájást és álmatlanságot is tapasztalhatunk hétfőn. Fotó: iStock

Marad a csapadékos idő

Hétfőn borult lesz az ég, csak estefelé az Alpokalján szakadozhat fel határozottabban a felhőzet - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Kezdetben sokfelé, majd egyre inkább csak a középső és keleti országrészben várható eső, helyenként jelentős mennyiség hullhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon és a középső országrészben viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 4 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 5 és 10 fok között valószínű.