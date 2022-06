Humánmeteo: ne csodálkozzunk, ha fájni fog a fejünk

Csütörtökön eleinte egy gyenge hidegfront fejti ki hatását, a legnagyobb mértékben a dunántúli és a déli területeken. Ezzel összefüggésben intenzívebb görcsös fejfájás, valamint izom- és a hasi görcsök is jelentkezhetnek arrafelé, de enyhébb formában az ország más részein is felléphetnek ezek a tünetek.

Ha nehezen viselte az elmúlt napok változékony időjárását, akkor fennáll a frontérzékenység gyanúja. Érdemes itt ellenőriznie, hogy nem fokozottan időjárás-érzékeny-e.

Fokozódik a migrénhajlam

Napközben már egyre jobban melegszik az idő, emiatt a migrénhajlam fokozódására kell készülni. Fáradékonyak, dekoncentráltak lehetünk, emellett csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképességünk is. Ok nélküli álmosságot is tapasztalhatunk – még akkor is, ha nem telt álmatlanul az éjszaka. A keringési panaszok ráadásul egész nap fennállhatnak – várhatóan ezek is az ország déli részén lesznek gyakoribbak. Az összetett humánmeteorológiai helyzet egész héten jellemző lesz.

Védekezzünk az UV-sugárzás ellen

A nap első felében még lesznek helyek, ahol szükség lesz az esernyőkre, de délutánra jelentősen csökken a csapadékhajlam. A hőérzet az évszaknak megfelelő lesz, ezért érdemes kinti programokat szervezni. Az UV-sugárzás mértéke ingadozni fog, de ahol hosszabb napos időszakok várhatóak, ott a déli órákban mindenképpen javasolt a védekezés a káros sugarak ellen. A sugárzás mértéke egyes körzetekben meghaladja a nagyon erős fokozatot, ezért használjunk legalább 40-es faktorszámú naptejet a leégés elkerülése érdekében. A nagyon tiszta levegőjű vidékeken extrém mértékű is lehet az UV-terhelés.

A pollenterhelés a következő napokban növekszik. A pázsitfűfélék és a csalán mellett más az útifű virágpora is egyre intenzívebb tüneteket okozhat.