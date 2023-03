Humánmeteo: a front elmegy, a tünetek maradnak

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint folytatódik az extrém igénybevétel, egyelőre nem javul az élettani helyzet.

Nézze meg a meteogyógyász® mai videós tanácsát: Rendkívüli terhelés alatt áll a szervezetünk napok óta, és erre tartósan kell számítanunk. Az óraállítás még fennálló terhelő hatásai csak fokozzák a szélsőséges hidegfront okozta panaszokat, miközben már láthatók egy brutális melegedés jelei. Így tehetik tönkre a frontok! Ezzel ne játsszon! Komoly veszélyre figyelmeztet a meteogyógyász®! (x)

Kedden fokozatosan gyengülnek az előző napi front által kiváltott tünetek, de élettanilag nem alakul sokkal kedvezőbben a nap: még mindig erősek lehetnek a panaszok. Vérnyomásingadozásra és fejfájásra lehet számítani az arra érzékenyeknél. Változékonyan alakul az idő, napsütéses és felhős időszakok is lesznek, emellé sokfelé társul erős, helyenként pedig viharos lökésekkel kísért szél. Közben tovább tart a hidegebb levegő beáramlása.

Sokaknál maradhat a görcsös fejfájás. Fotó: Getty Images

Komoly panaszokra lehet számítani

Az érzékenyek körében még mindig előfordul görcsös fejfájás, illetve izomgörcsök is, utóbbi inkább csak délelőtt lesz jellemző. Amennyiben az érintettek közé tartozol, fogyassz több folyadékot a nap folyamán! Emellett keringési problémák, vérnyomásingadozás is felléphet, rosszullét jelentkezhet. A közérzeted minden bizonnyal estétől csak átmenetileg kezd javulni, jelentősen nem mérséklődnek a tünetek. Az ízületi panaszok is felerősödhetnek, a változóan felhős időben kellemetlenebb napban lesz részünk. Az erős szél által érintett tájakon nyugtalan, ingerlékeny lehetsz, könnyen elveszítheted a türelmed akár egy-egy kisebb probléma kapcsán is. Ez a tartós időjárásváltozás kellemetlen közérzetet, nyomott hangulatot okozhat. Ráadásul még az óraátállítást is megérezheted, egyéni érzékenységtől függően akár 3-5 napig is tapasztalhatod a tüneteket. A napsütéses időszakokban azonban javulhat a hangulat, de tovább csökken a hőmérséklet. Reggel már lesznek fagyos tájak, és napközben is hűvös marad a levegő, ráadásul az erős légmozgás több fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet.

