Az időjárás eldöntötte, lesz-e tűzijáték

A mai nap időjárásának minden évben komoly tétje van. Nos, nem kell aggódniuk sem az esti tűzijátékok szervezőinek, sem rajongóinak, mert – mondhatni – nulla az esélye annak, hogy ma bármilyen programpont elmaradjon – meteorológiai okokból legalábbis. Sőt, kívánni sem lehetne szebb nyárvégi időjárást.

Budapesti tűzijáték - Fotó: Getty Images

Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek – írja ezt részletesebben a kiderul.hu. Napközben nem várható csapadék, legfeljebb a kora esti óráktól növekszik meg ennek az esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás. A következő hidegfrontra csak csütörtökön lehet számítani, hiszen érkezik a lehűlés, ami viharos szelet is hoz az előrejelzések szerint. A pollenterhelés addig jelentős marad, a szárazabb, fertőzöttebb tájakon magas értékek is előfordulhatnak.



