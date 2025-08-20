Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Az időjárás eldöntötte, lesz-e tűzijáték

K.Z.
Szerző K.Z.

Minden évben megy a "sakkozás": lesz, nem lesz? A parti most egyértelműen nyerőre áll a tűzijáték esélyei szempontjából - és a frontra érzékenyek is megnyugodhatnak.

A mai nap időjárásának minden évben komoly tétje van. Nos, nem kell aggódniuk sem az esti tűzijátékok szervezőinek, sem rajongóinak, mert – mondhatni – nulla az esélye annak, hogy ma bármilyen programpont elmaradjon – meteorológiai okokból legalábbis. Sőt, kívánni sem lehetne szebb nyárvégi időjárást.

Budapesti tűzijáték - Fotó: Getty Images
Budapesti tűzijáték - Fotó: Getty Images

Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek – írja ezt részletesebben a kiderul.hu. Napközben nem várható csapadék, legfeljebb a kora esti óráktól növekszik meg ennek az esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás. A következő hidegfrontra csak csütörtökön lehet számítani, hiszen érkezik a lehűlés, ami viharos szelet is hoz az előrejelzések szerint. A pollenterhelés addig jelentős marad,  a szárazabb, fertőzöttebb tájakon magas értékek is előfordulhatnak.

Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +31 °C
Minimum: +13 °C

Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben még nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén - általában kevés helyen - előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 30 és 35 fok között várható. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
