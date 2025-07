Orvosmeteo: kettős front, erős szél és extrém UV-sugárzás vár ránk csütörtökön

Az ország legnagyobb részén felhőátvonulások lesznek legalább többórás napsütéssel, de északkeleten erősen felhős időszakok is lehetnek. Szórványosan, azon belül is legnagyobb számban a Miskolc-Békéscsaba vonal mentén és a nyugati, délnyugati tájakon valószínű zápor, zivatar. Néhol felhőszakadás is lehetséges. Több helyen megerősödik az északnyugati, északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő. Nagyrészt felhős időnk lesz, néhol előbújuk majd a nap. Ma kettős fronthatás érvényesül.