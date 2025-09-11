Orvosmeteo: széllökések, jégeső, villámlás – 11 megyére figyelmeztetést adtak ki

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Míg az északi országrészben kellemes, napos időben lehet részünk, délen óriási viharok várhatók.

Előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén csökken a felhőzet, majd ezeken a területeken napközben kellemes, napos idő valószínű. A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. A nap második felében a déli határvidéken és a Tiszántúlon alakulhat ki zápor, zivatar, emiatt 11 megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Itt elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű, késő estére 15-21 fokig hűl le a levegő.

Egy hidegfront húzódik felettünk. Az arra érzékenyeknél emiatt fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézségek léphetnek fel. Csökkenőben van, azonban még mindig országosan magas/nagyon magas szintet ér el a parlagfű pollenkoncentrációja. A légnyomás emelkedik.

Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, ott legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. A Tisza mentén, Tiszántúlon többfelé várható eső, zápor, emellett délnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok. Az említett országrészekben egy-egy zivatar is kialakulhat. A Tiszántúlon helyenként megerősödik a délnyugati szél, másutt a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között valószínű. Késő estére 15, 21 fokig hűl le a levegő. Míg az északi országrészben kellemes, napos időben lehet részünk, délen óriási viharok várhatók.

