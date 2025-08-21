Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +28°
Nincs front

Orvosmeteo: kettészakad az ország, itt-ott már beköszönt az ősz

N.M.M.
Szerző N.M.M.

Szinte mindenütt első- vagy másodfokú figyelmeztetés van érvényben, de azért lesz, ahol a nap is előbújik.

Ma nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű leginkább napsütés. Délutántól az ország északnyugati felén, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak záporok. Az esőt felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben fordulhatnak elő heves zivatarok. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A felhőszakadások miatt az egész országra figyelmeztetést vagy riasztást adtak ki

Ez is érdekelhet

Borús idő a budapesti Dunaparton.
Ma a fővárosban is elborul az ég. Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet széles skálán mozog: 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, őszies idő, míg a Dél-Alföldön jóval melegebb lesz. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

fronthatás orvosmeteorológia időjárás-előrejelzés zivatar elsőfokú figyelmeztetés orvosmeteo

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +17 °C

Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés. Északkeletről kora délelőtt levonulnak a zivatarok, közben délnyugat felől csapadéktömbök érkeznek, amelyből többnyire gyenge intenzitású, csepergő eső előfordulhat. Délutántól előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra