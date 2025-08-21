Orvosmeteo: kettészakad az ország, itt-ott már beköszönt az ősz

Ma nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű leginkább napsütés. Délutántól az ország északnyugati felén, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak záporok. Az esőt felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben fordulhatnak elő heves zivatarok. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A felhőszakadások miatt az egész országra figyelmeztetést vagy riasztást adtak ki.

Ma a fővárosban is elborul az ég. Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet széles skálán mozog: 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, őszies idő, míg a Dél-Alföldön jóval melegebb lesz. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében.