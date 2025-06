Orvosmeteo: kitart a hőség, 13 vármegyére érvényes a figyelmeztetés

Az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős idő várható, ám északnyugaton helyenként erőteljesebb lehet a felhőképződés, és ott a délutáni, esti órákban hevesebb záporok, zivatarok jelenhetnek meg. A délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, a zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között várható, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, az Alföldön a magasabb értékeket. A forróság miatt az első- és másodfokú figyelmeztetés továbbra is érvényben marad, ma 13 vármegyét érint. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül élőrejelzésében.

Kutya meleg lesz ma is. Fotó: Getty Images

Fronthatás napközben még nem várható, de szombat éjszaka erősödő széllel hidegfront érkezik fölénk. A légnyomás csökken.