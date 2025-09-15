A pára és köd feloszlása után a nap nagyobb részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de délelőtt főleg a Dunántúlon, délután az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határnál lehet délelőttig zápor, zivatar. A délnyugati, déli szelet - elsősorban a Dunántúlon - élénk lökések kísérhetik. Délutánra 21, 27 fok közé melegszik fel, késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő - olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Mutatjuk, hol várható eső. Fotó: Getty Images

Ma átmenetileg nincs fronthatás, holnap azonban egy újabb hidegfront érkezik. A kellemetlen tünetek átmenetileg enyhülhetnek.A légnyomás csökken.

Zivatar veszélye miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.