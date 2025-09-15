Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+12° +25°
Hidegfront

Orvosmeteorológia: kellemes idővel indul a hét, de közeledik az újabb hidegfront

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Hétfőn nem kell fronthatással számolnunk, de hamarosan újra hidegfront érkezik.

A pára és köd feloszlása után a nap nagyobb részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de délelőtt főleg a Dunántúlon, délután az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határnál lehet délelőttig zápor, zivatar. A délnyugati, déli szelet - elsősorban a Dunántúlon - élénk lökések kísérhetik. Délutánra 21, 27 fok közé melegszik fel, késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő - olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Fiatal nő egy fa alatt ősszel.
Mutatjuk, hol várható eső. Fotó: Getty Images

Ma átmenetileg nincs fronthatás, holnap azonban egy újabb hidegfront érkezik. A kellemetlen tünetek átmenetileg enyhülhetnek.A légnyomás csökken.

Zivatar veszélye miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.

időjárás orvosmeteorológia orvosmeteo

Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +25 °C
Minimum: +12 °C

Erősen lehűlt a levegő, ráadásul jégeső, villámlás miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

