Orvosmeteorológia: ma még élvezhetjük a frontmentes időt

Van, ahol magas középhőmérséklet, máshol zivatar miatt adtak ki figyelmeztetést.

Napos időre van kilátás gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, a zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet - olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Fiatal nő a kutyáját simogatja.
Fotó: Getty Images

Holnap érkezik a következő hidegfront. A parlagfű pollenkoncentrációja országosan nagyon magas, az Alföldön és a főváros környékén extrém magas koncentráció is előfordulhat. A légnyomás nem változik.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyére és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére zivatar veszélye miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Magas középhőmérsékletre Békés és Csongrád-Csanád megyében figyelmeztetnek.

