Orvosmeteo: hidegörvény miatt eshet egész nap – Jövő héten visszatér a nyárias napsütés

Általában erősen felhős idő várható ma. A felhőzet délelőtt még a keleti tájak felett, délután pedig nyugaton és a középső országrész felett lehet szakadozottabb. Ennek megfelelően délelőtt inkább a Dunántúlon lehet sokfelé eső, zápor, majd a nap folyamán a csapadék súlypontja egyre inkább kelet, északkelet felé helyeződik át – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A Dunántúlon az északnyugati, nyugati szél is megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Keletebbre főként zivatarok környezetében fordulhat elő átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakul.

Fotó: Getty Images

Nehéz nap vár a frontérzékenyekre

Időjárásunkat ma hidegörvény alakítja. A hidegfrontra érzékenyek körében mindez kellemetlen panaszokat okozhat. Gyakori tünet lehet a fejfájás és az erősödő migrén, továbbá hangulatunkat is negatívan befolyásolhatja az időjárás-változás. Jó hír ugyanakkor, hogy holnaptól nyugodtabb körülményekre számíthatunk, és várhatóan szerdáig nem érkezik újabb front. Szintén előnyös változás, hogy a csapadékos területeken valamelyest megtisztult a levegő, ami a parlagfű egyébként magas pollenkoncentrációját is csökkentette, azaz átmenetileg enyhülhetnek az allergiások tünetei.

Hétfő reggelre többfelé képződhetnek pára- és ködfoltok, amelyek aztán hamar feloszlanak napközben. Főként nyugaton sok napsütésre van kilátás, keleten és északkeleten viszont még előfordulhatnak záporok a nagyobb számban képződő gomolyfelhőkből. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a hajnali 14-19 fokos minimumok után 26-32 fok közötti csúcsértéket érhet el a délutáni órákra.