Orvosmeteo: hidegfront váltja a 38 fokot – mutatjuk, mikor jön a lehűlés

Sok napsütésre van ma kilátás, az égen kevés fátyol- és valamelyest több gomolyfelhő jelenhet meg. Csapadék legfeljebb a délnyugati, déli országrészben várható egy-egy zápor, néhol esetleg zivatar formájában. A légmozgás mérsékelt marad – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, majd késő estére 17 és 25 fok közé hűl vissza a levegő.

Megterhelő a hirtelen jött kánikula

Vasárnaptól másodfokú hőségriasztás lépett életbe az országban, ami az orvosmeteorológiai helyzetet is nagyban meghatározza. A légkörben zajló gyors melegedés az arra érzékenyek körében melegfronti jellegű hatást fejthet ki. Ezáltal olyan panaszok léphetnek fel, mint a fejfájás és vérnyomás-ingadozás. Fontos, hogy a nagy melegben bőségesen vigyünk be folyadékot, de az alkoholfogyasztást kerüljük. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös, árnyékos helyre. Ügyelni kell továbbá a nagyon erős UV-B-sugárzásra, illetve a megfelelő fényvédelemre is a szabadban.

Ami a folytatást illeti, hétfőn ugyan megélénkülhet a déli, délnyugati szél, így is 32-38 fokig szökik majd fel azonban a hőmérséklet délutánra. Várhatóan keddre virradóan aztán egy hidegfront éri el a Kárpát-medence térségét, átmeneti enyhülést hozva. Az északnyugati megyékben akár már hétfő este kialakulhatnak záporok, zivatarok.

