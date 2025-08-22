Orvosmeteo: mutatjuk, hol lehet ma felhőszakadás és jégeső

Továbbhalad délkelet felé a felhőzet, és estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek. Másutt északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és a nap is kisüt majd. Reggel még főként az ország északnyugati-északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, majd a csapadék súlypontja kelet-délkelet felé tevődik, közben pedig északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. Estére várhatóan keleten is eláll majd az eső.

Időjárásunkat egy ciklon alakítja, helyenként heves zivatarok is lecsaphatnak. Fotó: Getty Images

A legmelegebb délutáni órákban 19 és 25 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Az északi tájakon ennél pár fokkal hűvösebb, míg a Viharsarokban melegebb lehet. Hajnalban pedig általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos vidékeken ennél hűvösebb lesz – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma a néhol – leginkább a Dunától keletre – néhol zivatarok alakulhatnak ki. Ezekhez viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg elvétve felhőszakadás és minimális eséllyel apróbb szemű jég is társulhat.

3,7 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 22-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,7 Celsius-fokot 1986-ban jegyezték fel Putnokon. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2012-ben mért eredmény tartja, amikor 39,1 fokot mutattak a hőmérők Baján és Makón.

Napokig egy ciklon bűvöli az időjárást

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a fölöttünk lévő ciklon még szombatig a közelünkben tartózkodik, így addig hidegfronti hatásra számíthatunk. A több fokos lehűlést miatt gyakori lehet a migrénes fejfájás, a vérnyomás-ingadozás és az ízületi panaszok. A csapadék kimossa a parlagfű virágporát a légkörből, ezért átmenetileg csökken a levegő pollenkoncentrációja. A légnyomás emelkedik.