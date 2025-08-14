A dinnye ezért lehet veszélyes egyesekre – Mutatjuk, mikor kell vigyáznod a nyár slágergyümölcsével!

„Az allergia a 21. század népbetegsége, amely kortól és nemtől függetlenül bárkit érinthet. Hazánkban mintegy 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben, amelyek közül vezető helyen áll a parlagfű okozta pollenallergia” – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egyik Facebook-posztjában.

A dinnye mint keresztallergén

A pollenallergia/szénanátha tünetei – mint például a tüsszögés, könnyezés és orrfolyás – csak az adott növény virágzási időszakában jelentkeznek. A keresztallergia okozta panaszok azonban akár a virágzás végével is megnehezíthetik napjainkat.

Keresztallergia esetén bizonyos élelmiszerek elfogyasztásakor azonnali szájnyálkahártya- és torokviszketés, illetve -duzzanat alakulhat ki. A parlagfű-allergiások körében a leggyakrabban az alábbiak váltanak ki keresztallergiát:

Ilyen az élet sárgadinnye-allergiával

Ahogy már korábbi cikkünkben olvashattad, bár viszonylag ritka problémáról van szó, a dinnyeszezon kellős közepén jó, ha észben tartjuk, hogy a sárgadinnye is kiválthat kellemetlen, akár súlyos allergiás reakciókat is. Ha pedig nem vesszük komolyan a dolgot, akár anafilaxiás sokk is lehet a vége.

A sárgadinnye-allergia esetén megjelenő panaszok széles skálán mozognak, és azok súlyossága is egyénenként eltérő lehet. A leggyakoribb tünetek azonban az alábbiak:

viszkető vagy bizsergő érzés a szájban,

viszkető vagy bizsergő érzés a szájban, az arc megdagadása,

az arc megdagadása, ajakduzzanat,

ajakduzzanat, bőrviszketés és/vagy kiütések megjelenése,

bőrviszketés és/vagy megjelenése, hasmenés ,

, hányinger vagy hányás ,

hányinger vagy , zihálás,

zihálás, szapora pulzus.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images