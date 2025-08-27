Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+12° +30°
Nincs front

Orvosmeteo: Afrika felől, szaharai porral közelít a hőség – már ma érezhetjük a hatását

N.M.M.
N.M.M.

Ma még viszonylag kibírható lesz a meleg, holnapra viszont már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Száraz időre és sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Napközben ismét többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű, késő estére 18-25 fokig csökken a hőmérséklet – áll a Kiderül előrejelzésében.

Fiatal nő vizet iszik a hőségben.
A folyadékpótlás ilyenkor elsődleges! Fotó: Getty Images

Napról napra tovább melegszik az idő, holnapra már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki,  az ország középső megyéire, mert itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. Pénteken tetőzik majd a hőmérséklet, amit egy Afrika felől érkező, szaharai porban gazdag levegő erősíthet akár 37-38 fokig.

Így éld túl a hőséget

  • Zuhanyozz le langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is!
  • Használj ventilátort vagy tölts néhány órát légkondicionált helyiségben!
  • A déli órákban kerüld a direkt napfényt!
  • Igyál vizet, teát, szénsavmentes üdítőt! Jót tesz a paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a joghurt és a hideg levesek is. 
  • Bánj csínján a kávéval; szénsavas, cukros üdítőkkel és kerüld az alkoholt! 
  • A szabadban viselj széles karimájú kalapot, megfelelő UV-szűrővel ellátott napszemüveget!
  • Válassz világos színű, bő szabású, pamut öltözetet!
  • Használj a bőrtípusodnak megfelelő, lehetőleg magas faktorszámú fényvédő krémet!
  • Csecsemőket, kisgyermekeket kizárólag árnyékban levegőztess!
  • Sose hagyj gyermeket vagy állatot zárt, szellőzés nélkül parkoló autóban!

fronthatás orvosmeteorológia időjárás-előrejelzés orvosmeteo

