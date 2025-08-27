Orvosmeteo: Afrika felől, szaharai porral közelít a hőség – már ma érezhetjük a hatását

Száraz időre és sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Napközben ismét többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű, késő estére 18-25 fokig csökken a hőmérséklet – áll a Kiderül előrejelzésében.

A folyadékpótlás ilyenkor elsődleges! Fotó: Getty Images

Napról napra tovább melegszik az idő, holnapra már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, az ország középső megyéire, mert itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. Pénteken tetőzik majd a hőmérséklet, amit egy Afrika felől érkező, szaharai porban gazdag levegő erősíthet akár 37-38 fokig.

Így éld túl a hőséget

Zuhanyozz le langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is!

Használj ventilátort vagy tölts néhány órát légkondicionált helyiségben!

A déli órákban kerüld a direkt napfényt!

Igyál vizet, teát, szénsavmentes üdítőt! Jót tesz a paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a joghurt és a hideg levesek is.

Bánj csínján a kávéval; szénsavas, cukros üdítőkkel és kerüld az alkoholt!

A szabadban viselj széles karimájú kalapot, megfelelő UV-szűrővel ellátott napszemüveget!

Válassz világos színű, bő szabású, pamut öltözetet!

Használj a bőrtípusodnak megfelelő, lehetőleg magas faktorszámú fényvédő krémet!

Csecsemőket, kisgyermekeket kizárólag árnyékban levegőztess!