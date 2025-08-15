Orvosmeteo: tombol a hőség, de már látszik a kánikula vége

Továbbra is derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb helyenként képződhet kevés gomolyfelhő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33-38 fok között várható – áll a Kiderül előrejelzésében. Az ország középső és déli vármegyéiben másod-, míg a többiben nagyrészt csak elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, de ez is azt jelenti, hogy be kell tartanunk a kánikula elleni védekezés legfontosabb szabályait.

Figyelj oda a folyamatos folyadékpótlásra! Fotó: Getty Images

A hét végéig nem várható fronthatás, de igen gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Szombaton tetőzik a hőhullám, melynek hatására a parlagfű pollenterhelés is gyors ütemben emelkedik. A fokozott hőség még a fiatal, egészséges szervezetet is megviseli, ezért fontos, hogy fogyassz elegendő folyadékot, lehetőleg tiszta vizet! A légnyomás csökken.