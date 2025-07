Jólesik a légkondi, de veszélyes is lehet – ilyen panaszokat válthat ki a klíma

„A klíma hasznos, de csak tudatos használattal marad biztonságos” – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában a kismarosi Málnalevél Patika. Mint írták, a hőség és a légkondi párosa veszélyt jelenthet az egészségünkre.

Jólesik a légkondi, de veszélyes is lehet. Fotó: Getty Images

Jólesik a hűvös, de megterhelő

A nyári kánikulában igazi felüdülést jelenthet, amikor eltölthetünk egy kis időt egy légkondicionált autóban, irodában vagy szobában. Azonban, akármennyire is jólesik a hűsölés, a hirtelen hőmérséklet-változás komoly megterhelést ró a szervezetre. Ha ugyanis beltéren 22 Celsius-fok van, kint viszont 35, akkor a helyszínváltások alkalmával a testnek nincs elég ideje alkalmazkodni ehhez. Ez pedig az alábbi panaszokhoz vezethet:

vérnyomás-ingadozás,

fejfájás

szédülés

keringési panaszok,

immunrendszer-gyengülés,

immunrendszer-gyengülés, felső légúti megbetegedésekre – például torokgyulladásra vagy megfázásra – való hajlam növekedése.

Így kerülhetjük el a kellemetlen tüneteket

Ahhoz, hogy a klímahasználat ne ártson többet, mint amennyit használ, be kell tartanunk az alábbi szabályokat:

Ne legyen túl hideg a klímától! A benti és kinti hőmérséklet között ne legyen 6-8 Celsius-foknál nagyobb különbség!

Fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket a kinti meleghez! Ne töltsünk rögtön hosszú időt a szabadban kánikula idején!

Ne irányítsuk közvetlenül a testünkre a légkondiból áramló hideg levegőt!

Klímázás alatt is szellőztessünk rendszeresen!

Klímázás alatt is szellőztessünk rendszeresen! Tisztítsuk rendszeresen a klímaberendezést!

Egyébként arra már a Semmelweis Egyetem is felhívta a figyelmet, hogy a nagy hőmérséklet-különbség megzavarhatja a vérnyomást, és számos kellemetlen panaszt, például fejfájást és hányingert is előidézhet. Ezért a túlzottan változékony, szélsőséges időjárás is gondot okozhat, különösen akkor, ha magas a vérnyomásod.