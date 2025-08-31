Menopauza: 10 jel utalhat rá, hogy közeleg – Nem csak hőhullámok figyelmeztethetnek

A változókor vagy közismert nevén klimax előbb-utóbb mindenkit utolér, főként mivel nem csak nőket, hanem férfiakat is érint. Hogy azonban kinél mikor köszönt be, meddig tart, milyen testi-lelki tünetekkel jár, és azok mennyire súlyosak, egyénenként változik. A nőknél jellemzően 45 és 60 éves kor között jelentkezik, a férfiaknál pedig az 50. életév környékén vagy azután.

A menopauza tünetei

A diagnózist nehezíti, hogy a klimaxra utaló tünetek akár bizonyos betegségeket is kísérhetnek. A legtöbb tünet a nők esetében az utolsó menstruáció után nagyjából négy évig tart, tízből egy nőnél azonban akár tizenkét évig is fennállhat. Alábbi galériánkbany a Mayo klinika összegzése alapján mutatjuk, hogy melyek a leggyakoribb panaszok a változókor küszöbén.

