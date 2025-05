Alacsony progeszteronszint: nem csak várandósoknál okoz panaszokat – mi segíthet?

Részt vesz a menstruációs ciklus szabályozásában, nélkülözhetetlen a fogantatáshoz, de a hangulatra és a pajzsmirigy-működésre is kihatással van – a petefészkek, illetve az azokban kialakuló sárgatest által kiválasztott progeszteron vagy sárgatesthormon összességében tehát rendkívül komplex funkcióval bír. A hormon termelődése ugyanakkor bizonyos esetekben jelentősen lecsökkenhet. A Clevelandi Klinika összefoglalója szerint alacsony progeszteronszintet eredményez általában véve az anovuláció, azaz a peteérés elmaradása a ciklus során. Szintén meghúzódhat a háttérben policisztás ovárium szindróma (PCOS), pajzsmirigy-alulműködés, prolaktintúltermelődés, illetve hormonzavarhoz vezethet a túl sok stressz, a túledzés és egyes extrém diéták is. Emellett a kor előrehaladtával, a változókorba lépve szintén számolni kell a progeszterontermelődés visszaesésével.

A progeszteronhiány a gyermekvállalást is megnehezítheti. Fotó: Getty Images

Az alacsony progeszteronszint tünetei

A progeszteronhiány diagnózisát laborvizsgálatokkal lehet felállítani, számításba véve a hormon szintjének természetes ingadozását a női ciklus során. Ezzel együtt többféle tünet is felhívhatja a figyelmet a problémára, illetve arra, hogy érdemes mielőbb nőgyógyászt felkeresni. E körben mindenképpen meg kell említeni a rendszertelen, szabálytalan menstruációs ciklust, valamint a ciklus közben jelentkező pecsételő vérzést. Ugyancsak intő jel lehet a gyakori fejfájás, az erős hangulatingadozás – akár szorongásos, depressziós epizódokkal –, továbbá felléphetnek alvászavarok, hőhullámok, gyakori puffadásos panaszok és súlygyarapodás egyaránt. Az alacsony progeszteronszint a két hormon komplex kölcsönhatása révén olykor ösztrogéndominanciával is együtt jár, amire a már említett testsúlynövekedésen és depresszión túl erős menstruációs vérzés, csökkent libidó és epehólyag-problémák utalhatnak.

A fentieken túl lényeges szempont az is, hogy a progeszteron részt vesz a terhesség létrejöttében azáltal, hogy támogatja a megtermékenyített petesejt beágyazódását a méhnyálkahártyába. Később aztán, a várandósság során ugyancsak jelentős szerepe van abban, hogy a méhösszehúzódások szabályozásával segítsen megelőzni a koraszülést, valamint abban, hogy meggátolja az emlők szülés előtti tejtermelését. Jól látható tehát, hogy a progeszteron mennyire fontos a gyermekvállaláshoz, egyszersmind a hormon hiányára is sok esetben fogantatási nehézség vagy korai vetélés kapcsán derül fény. Ezenkívül az alacsony progeszteronszint fokozza az olyan terhességi komplikációk kockákatát, mint a méhen kívüli terhesség és a koraszülés. Tünetként az érintett kismamáknál pecsételő vérzés, mellérzékenység, fáradékonyság is jelentkezhet.

Hogyan kezelhető a progeszteronhiány?

Progeszteronhiány gyanúját keltő tünetekkel feltétlenül javasolt mihamarabb orvoshoz fordulni, aki szükség esetén hormonpótló terápiát javasolhat. A szakember ajánlásának megfelelően a hormonpótlás történhet szájon át szedhető tabletta, hüvelyben alkalmazható helyi hatású készítmény, valamint bőr alá adott injekció formájában egyaránt. Ezzel együtt sok esetben életmódbeli változtatások is segíthetnek a hormonszintek normalizálásában. Ilyen módon fokozhatja a progeszterontermelődést: