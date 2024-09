A hangsúly a fokozatosságon van

A visszatérés az edzőterembe egy hosszabb kihagyás után különös figyelmet és tervezést igényel. Hogy elkerüljük a sérüléseket és fokozatosan nyerjük vissza a régi formánkat, érdemes megfogadnunk Kiss Jenő testépítő legenda 10 bölcs tanácsát!

1) Találjunk egy számunkra fontos reális célt, ami segít és motivál!

2) Keressünk egy személyi edzőt, vagy állítsunk össze egy követhető és reális edzéstervet!

3) Ne essünk túlzásba, ne terheljük túl a szervezetünket és legyünk nagyon türelmesek!

4) Mindig alaposan melegítsünk be, az edzés végén pedig figyeljünk a nyújtásra!

5) Kezdetben, 3-4 hétig kizárólag teljes testes átmozgató edzéseket végezzünk!

6) Részesítsük előnyben az alapgyakorlatokat, mint amilyen a guggolás és a vállból nyomás, és egészítsük ki funkcionális gyakorlatokkal, mint például a kisétálás vagy a plank!

7) Igyekezzünk változatos, kombinált gyakorlatokkal felkészíteni minden izmunkat és ízületünket a később következő nagyobb intenzitású verziókra!

8) Dolgozzunk kisebb súlyokkal vagy akár súlyzó nélkül, és fokozatosan növeljük a terhelést edzésről edzésre!

9) Az élelmiszereket fokozatosan cseréljük egészséges ételekre és figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre!

10) Hagyjunk megfelelő pihenőidőt két edzés között!

Legfontosabb étrendkiegészítők az újrakezdéshez

Az étrendkiegészítők támogatják az egyéni célok elérését, legyen szó alakformálásról, izomépítésről, aktív és egészséges életmódról*. A piacon elérhető gyártók és termékek sokaságában azonban könnyű elvesznünk! Németh Sándor, a BioTechUSA-cégcsoport termékspecialistája segít eligazodnunk, milyen hatóanyagokat hívhatunk segítségül a sportoláshoz.

1) A multivitamin az egészséges táplálkozás és a modern életmód optimális kiegészítője, 1-2 tablettában teljes spektrumban megtalálhatóak a szervezet számára hasznos vitaminok, például A-, C-, D- és B-vitaminok, illetve ásványi anyagok, például szelén, cink, kalcium és magnézium optimális dózisban. Emellé érdemes még pluszban is D-vitamint fogyasztanunk, ami többek között segíti az immunrendszerünk normál működését. Ebből egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlás 2000 NE (nemzetközi egység) naponta.

2) Az aminosavak a fehérjetermékekben is megtalálható kisebb alegységek, a szervezet működésében több területen is szerepet játszanak, amelyet egészséges és változatos táplálkozással vihetjük be szervezetünkbe. Magasabb intenzitású edzések közben a vízen túl más tápanyagokra is szükségünk van, különösen az esszenciális, azaz a szervezet által nem termelt aminosavakra, melyek közvetlenül táplálják az izmokat.

3) A kreatin egy több évtizede használt összetevő, a teljesítménynövelés és a fizikai erő első számú segítője. Az erősportokat és a konditermi edzéseket végzők körében számít népszerű hatóanyagnak. Használata 18 éves kortól javasolt, a legfrissebb kutatások alapján akár napi szinten is alkalmazható, 3 g bevitelével már kedvező hatást érhetünk el.

4) A rendszeres mozgás megterhelheti az ízületeket, a porcokat és az ízületi szalagokat. A helyes táplálkozás és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel mellett hasznos az ízületi porctámogató használata is, hogy a porcok felépítésében résztvevő anyagokat, pl. kollagént közvetlen vigyük be. Fogyasztása kúraszerűen, pár hónapig javasolt.

5) Bár nem tartozik az étrendkiegészítők közé, de a fehérje testünk fontos építőeleme, a szervezet által előállított és külső forrásból bevitt aminosavak alkotta tápanyagforrás. Megfelelő mennyiségben történő fogyasztása hozzájárul az izomszövet fenntartásához és növekedéséhez. Nagyobb a fehérjeigényünk, ha rendszeresen sportolunk, és ha az izomtömegünket szeretnénk növelni. Ezt elsősorban élelmiszerekből igyekezzünk bevinni, emellett azonban sportolás után praktikus megoldás egy gyorsan felszívódó és finoman krémes tejsavó-fehérje.

Szeptemberi visszatéréseddel most beteg gyerekeknek is élményt adhatsz!

A sportolással most nemcsak a testedet formálhatod, de egy jó ügyet is támogathatsz! A BioTechUSA a Fitness5 edzőteremhálózat közreműködésével szeptember 16. és október 14. között az edzőtermi látogatásokat anyagi támogatássá alakította át és az így összegyűjtött összeget 100%-ban a Bátor Tábor javára ajánlja fel, akik élményterápiás programokkal segítenek súlyosan és tartósan beteg gyerekeknek és családtagjaiknak fizikai és lelki állapotuk javításán.

A Back to the gym elnevezésű integrált kampányban - Oczella Eszter IFBB BIKINI PRO és Kiss Jenő, IFBB Pro, 2x Mr. Univerzum, a BioTechUSA márkanagyköveteinek részvételével - a vállalat saját, a dolgozók számára létrehozott budapesti és szadai edzőterme, illetve a következő Fitness5 edzőtermek vesznek részt: Budapest KÖKI, Budapest Váci Greens, Budapest Bank Center, Budapest Örs vezér tér, Budapest Sallai, Budapest Home Center, Budapest Kőbánya, Budapest Pólus Center, Budapest Kispest, Budapest Savoya, Budapest F5 by Z1, Dunakeszi City Market, Siófok volt Flört Disco, Pécs Centrum és Szekszárd Széchenyi utca.

A Bátor Tábor mellett Rád is gondoltunk!

Az akcióban részt vevő edzőtermek látogatói között három darab, egyenként 50.000 forint értékű BioTechUSA ajándékcsomagot sorsolunk ki. A játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. Részletekről érdeklődj a Fitness5 edzőtermeiben, ahol személyesen pár perc alatt tudsz jelentkezni.

További információkért kattints ide: https://biotechusa.hu/back-to-the-gym/

