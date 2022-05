Hogyan ellenőrizhetjük kütyük nélkül az edzésünk intenzitását?

Kinek ne fordult volna már meg a fejében edzés közben, hogy vajon mennyire sportol keményen? Már az intenzív kategóriába sorolható-e a tempós sétája, foci- vagy a teniszedzése, vagy még a mérsékeltbe (vagyis még bőven rákapcsolhatna)? A legtöbben okosóra és más kütyük segítségével próbálják megtalálni a választ a kérdésükre, de a szakemberek szerint van egy egyszerűbb módszer is: az úgynevezett beszéd teszt.

Ha lazán beszélgetünk futás közben, akkor nem elég intenzív az edzésünk. Fotó: Getty Images

A beszéd teszt segíthet megállapítani az edzés intenzitását

Ez a módszer az amerikai járványügyi- és betegségmegelőzési központ (CDC) szerint is egyszerű és hatékony módszer az edzések intenzitásának mérésére. Tulajdonképpen annak megértésén alapul, hogyan befolyásolja a fizikai aktivitás a pulzusunkat és a légzésünket – írta a CDC-t idézve a CNN. Leegyszerűsítve tehát a lényeg, hogy ha az edzés során rövid mondatokban tudunk beszélni, de énekelni nem, akkor a CDC szerint az edzésünk a mérsékelt intenzitású kategóriába sorolható. Lehet, hogy a beszéd a megszokottnál nagyobb erőkifejtést igényel, de fent tudunk tartani egy társalgást.

Mérsékelt intenzitású edzésre jó példa lehet a tempós, 5 km/h-s vagy gyorsabb séta, a vízi aerobik, a kényelmes tempójú – 16 km/h-nál lassabb – biciklizés sík terepen, a társastánc és a tenisz.

Mikor tekinthető intenzívnek az edzés?

Ha mindent beleadunk a sportolásba, akkor ki van zárva a beszélgetés. A CNN-nek nyilatkozó szakértő szerint ilyenkor legfeljebb csak egy pár szót tudunk mondani anélkül, hogy utána rögtön meg kelljen állnunk egy kis pihenőre.

Intenzív edzés lehet például a futás, a táncos aerobik, a 16 km/h-nál nagyobb tempójú biciklizés, az ugrókötelezés, vagy ha meredek terepen jól megpakolva túrázunk. Ide tartozhat még az úszás is, ott viszont nehéz a beszéd teszttel ellenőrizni az intenzitást.

Ha alkalmazzuk a beszéd tesztet, bármilyen technikai kütyü nélkül tudjuk mérni magunknak az edzés intenzitását, ami nagy segítség lehet, ha szeretnénk betartani a WHO ajánlását a heti mozgás mennyiségére és intenzitására vonatkozóan, illetve akkor is, ha most váltunk életmódot.