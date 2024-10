Fit-fat paradoxon: egy elhízott ember is lehet fitt

Erősebben függ az úgynevezett kardiometabolikus egészség a fittségtől, mint az elhízástól – állítják a szakértők. Ez azt is jelenti, hogy a testzsírtöbblethez kapcsolódó kockázatok jelentősen csökkenthetők a szív-érrendszer és a légzőrendszer fittségének javításával. Dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa, kóros elhízásra szakosodott specialista arról beszélt, miért fontos a túlsúllyal küzdő személyeknek is a mozgás, illetve miért érdemes több oldalról közelíteni az elhízás kezelés felé.

A fittség túlsúly esetén is védőfaktor

Kanadai kutatók vizsgáltak 853 személyt, akiket az életkort, a nemet és a BMI-indexet külön kategorizálva fitt és nem fitt csoportokra osztottak. Valamennyiüknél klinikai vizsgálatokat és tesztet végeztek egy speciális futópadon. Az eredmények azt mutatták, hogy a fiatalabbak és a nők általában nagyobb fittséggel rendelkeztek, és érdekes módon, minél jelentősebb volt az elhízás, annál komolyabb védő szerepe volt annak, hogy az illető fittnek mondható-e vagy sem. Ugyanis a súlyosabb elhízással élő, de fittebb személyeknél jóval alacsonyabb rizikót mértek a magas vérnyomás tekintetében, mint a nem fitteknél, illetve az edzettségi állapot erős összefüggést mutatott a szisztolés vérnyomásértékkel és a triglycerid szinttel is.

A túlsúly és a fittség nem feltétlenül zárja ki egymást. Fotó: Getty Images

Sőt, összeségében arra jutottak a kutatók, hogy a komolyabban elhízott, de fitt személyeknek jobbak az egészségi kilátásai, mint a kevésbé elhízott, de nem fitt személyeknek. (Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy súlyosan elhízott, de fitt személyek száma nagyon alacsony volt, körülbelül 10-ből 1, hiszen minél nagyobb a testtömeg-index, annál nagyobb kihívást jelent edzettnek maradni.) A szakértők tehát levonták azt a következtetést, hogy a túlsúly és az elhízás tehát nem feltétlenül egyenlő az edzettlenséggel. Mutnéfalvy doktor a kutatás kapcsán arra is figyelmeztetett, hogy éppen ebből a szempontból nem a legmegfelelőbb mutató a BMI (testtömeg-index), hiszen az csak a magasságot és a testsúlyt veszi figyelembe, de a testösszetételt nem. Vagyis akinek magasabb a BMI-je, lehet, hogy valójában nem túlsúlyos, hanem nagyobb az izomtömege.

Lehetünk egyszerre túlsúlyosak és egészségesek?

A National Institutes of Health iránymutatása szerint a túlsúly és az egészség úgy férhet össze, ha a nők derékbősége kevesebb 89 cm-nél, a férfiaké pedig nem haladja meg a 101 cm-t, valamint nem érinti őket a következő állapotok közül kettő vagy több: magas vérnyomás, magas vércukorszint, magas koleszterinszint. Ugyanakkor ez az ajánlás is felhívja a figyelmet arra, hogy a túlsúly mértékét lehetőleg nem szabad növelni, sőt, ha lehet, csökkenteni kell. "A fenti kutatás azért is érdekes, mert az elmúlt években egyre sokkolóbb adatokkal szembesültünk azzal kapcsolatban, mennyire veszélyes állapot is az elhízás. Mivel ez egy állandó alacsony szintű gyulladást tart fenn a szervezetben, szinte minden betegség rizikóját növeli, a szív-érrendszeri kórképektől, a 2-es típusú cukorbetegségig és bizonyos daganatos betegségekig" – ismerteti dr. Mutnéfalvy. Hozzátette: ez a kutatás azonban rámutatott, hogy még néhány plusz kiló sem annyira kockázatos, ha máskülönben egészséges életmódot élünk, tehát nem dohányzunk, visszafogjuk az alkoholfogyasztást és rendszeresen mozgunk.

Az elhízás kezelése mindig összetett

Bár a kutatás a fizikai aktivitás szerepét hangsúlyozta, ami nyilvánvalóan nagyon fontos, a fogyás nem feltétlenül érhető el csak azzal, hogy elkezdünk kocogni. "Aki esetleg annak ellenére küzd elhízással, hogy ezt nem feltétlenül indokolja az életmódja, annak feltétlenül ajánlott az orvosi kivizsgálás. Sőt az elhízás következtében kialakuló krónikus gyulladás kivizsgálásában és a helyzet kezelésében mindenképpen szükséges orvosi közreműködés, hiszen például számos hormonális betegség oka és következménye is lehet a makacs túlsúly. Ilyen lehet többek közt a pajzsmirigy alulműködés, az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség, az agyalapi mirigy működési problémája, a policisztás ovárium szindróma, a leptin rezisztencia és még sok más endokrinológiai zavar" – hangsúlyozza dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont endokrinológusa, kóros elhízásra szakosodott specialista. Hozzátette: ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a beteget ne a fogyókúra felé tereljék, ezt a kifejezést érdemes is kerülni, ugyanis itt nem egy drasztikus, egy hónapos kúrára van szükség, hanem valódi életmódváltásra. Ha pedig a személyre szabott mozgásterápia és táplálkozásterápia mellett az esetleges hormonális eredetű betegségeket is kezelik, azzal nagy lépést tehet az érintett az elhízás és a krónikus gyulladás leküzdésének irányában.