Deréktáji idegbecsípődés: kegyetlen fájdalom jelzi

A hexensussz (idegbecsípődés) bárkit elérhet, de tipikusan középkorú vagy annál idősebb emberek körében okozza a legtöbb problémát. És ennek megvan a nyilvánvaló oka. Egy életkor után ugyanis a porckorongok is elkezdenek öregedni, s emiatt csökken a rugalmasságuk. A külső porcos gyűrű elvékonyodik, amit a kocsonyás mag a gerincet rögzítő idegek irányába nyom. Ha a folyamat túlságosan előrehalad, azt erős fájdalom jelzi, ettől a környező izmok görcsbe rándulnak, ami újabb fájdalmat okoz. A kóros állapot fokozatosan is kialakulhat, de egy rossz mozdulat következtében is.

A hexensussz villámként nyilall a hátba. Lelki okai is lehetnek

A hexensussz legtöbbször állás közben éri a beteget, annak ellenére, hogy elerjed hit szerint a hajladozás közben lehet szert tenni az idegbecsípődésre . Bizonyára sokan igazolnák az elmúlt napok kényszerű hólapátolása és a járdára fagyott jég eltakarítása közben szerzett lumbágó fájdalmas valóságát. Azaz nagyon is létezik olyan helyzet, hogy az ember lehajol, és úgy is marad, mert felegyenesedni már képtelen. De a rossz mozdulatot gyakran tartósan rossz testtartás vagy életmód előzi meg, amely előkészíti a fájdalom megjelenését.

A derékzsába egyik oka ugyan a becsípődött ideg lehet. De a túl sok ülés, a kevés mozgás, a kevés testedzés, a helytelen táplálkozás olyan állapotba hozza az izomzatot, amely túl könnyen válik görcsössé. Azaz a betegség kialakulásának többféle eredője lehet, amit a legjobb szakorvossal kivizsgáltatni.

A hexensusszos fájdalom legtöbbször az ágyéki-keresztcsonti gerinc területén keletkezik, de onnan rendkívül erősen sugározhat a csípőízületbe vagy a farizmokba. A kínokat pedig fokozza az erős izomgörcs a hát alsó részén. A fájdalom néha olyan erős, ami szinte mindenféle mozgást lehetetlenné tesz. A hát izomzata ezen a területen összehúzódik, és ez a görcsös izomállapot tovább növeli a fájdalmat.

Ha aztán éppen nem azt érzi a beteg, hogy a hátára telepedett boszorka egy lángoló karddal sanyargatja, akkor is jelentkezhet a zsibbadás , amely a fájdalom kiindulópontjától függően a végtagokban a tövüktől az ujjakig, a váll és a lapockák tájékán érezhető. Legrosszabb esetben bénulás vagy inkontinencia is felléphet.

A hexensussz ellen a fájdalomcsillapítás, izomlazítás, gyógymasszázs és más orvosi eljárások a leghatékonyabbak, de szükség esetén otthon is lehet ellene tenni. A meleg fürdő, a meleg borogatás, a meleg palack, a melegítőpárna, a meleg sószsák stb. segít az izomlazításban , azaz a görcsösség feloldásában. Mindenképpen érdemes keményre feküdni, hogy ezzel adjunk stabil alátámasztást, és tehermentesítsük az érintett területet.

A különféle hatóanyagú fájdalomcsillapító, illetve melegítőkrémek, vagy tapaszok (például kapszaicintapasz) használatát illetően érdemes kikérni az orvos tanácsát. Nem szabad azt hinni, hogy amit nem a szájunkon át veszünk be, az biztosan nem árthat, s egy próbát megér. Ami megéri, az egy telefon a háziorvosnak.

Aligha van olyan ember, aki életében sohasem találkozott a kínzó, deréktáji fájdalommal - legalább rokonai körében. Gyakorisága az életkor előrehaladtával általában fokozódik. A 30-60 évesek között előfordulási gyakorisága mindkét nemnél 60-80 százalék körül van. Részletek!

Még egy szempontot érdemes figyelembe venni. Ez pedig a stressz . Bármilyen hihetetlen, de a derékfájásra a lelkiállapot is komolyan képes hatni. Ha túlságosan sok és folyamatos stressz éri a szervezetünket, hajlamosak vagyunk befeszülni. Még akkor is, ha tudjuk, hogy semmit sem fogunk tenni, folyamatosan ugrásra készen állunk. Az emiatt kialakuló kényszeredetten rossz testtartás idővel előkészíti a lumbágót. Már csak egy rossz mozdulat kell hozzá. Mondhatnánk azt is, ha nyugi van, nincs hexensussz, de hát a hátfájás olykor boszorkányosan fortélyos.

Forrás: spine-health.com