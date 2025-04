Számos kutatás bizonyítja a nordic walking jótékony hatásait. Javítja a keringést, szabályozza a vérnyomást, kevésbé terheli az ízületeket és a gerincet, mint pl. egy sima séta vagy a futás. Fontos azonban, hogy a megfelelő technikát alkalmazzuk, amelynek segítségével akár a testünk 90%-át át tudjuk mozgatni a különleges botpár alkalmazásával.

Oktatók képzésével, lakossági nordic walking programmal, nagyszabású eseménnyel a Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT) segíti a megfelelő alapok elsajátítását és a sportág országos népszerűsítését, nemcsak az idősebb korosztály körében.

Fotó: MASPORT

Mit tesz a MASPORT?