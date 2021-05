A legjobb módszerek hátfájás ellen

Az íróasztalnál végzett irodai munka elsősorban a gerincoszlopunkat terheli meg, ami miatt a hátfájás egyre több embernek okoz visszatérő problémát. Egyes kutatások szerint a hát alsó részének fájdalma az emberek 80 százalékát érinti élete során, de a sok ülés miatt a hát bármelyik részén jelentkezhetnek a panaszok. Afájdalomcsillapítására többféle gyógyszer is rendelkezésre áll, de mielőtt a tablettákhoz nyúlnánk, nem árt megpróbálni más módszereket is. Íme néhány!

Hátizmokat erősítő torna

A hát felső szakaszának fájdalma a hát- és vállizmok gyengesége és/vagy túlzott terhelése miatt alakul ki, ezért érdemes ezeket az izmokat tornáztatni kicsit, hogy a panaszok enyhüljenek. Kiváló erre az egész testet átmozgató jóga és az úszás, de már egy hosszabb séta is segíthet. A mozgás edzi és nyújtja az izmokat, ráadásul endorfint szabadít fel a szervezetben, amely agyunk természetes fájdalomcsillapítója.

Hideg vagy meleg fájdalomcsillapítás

A fájdalmon az is segíthet, ha az érintett részt lehűtjük vagy felmelegítjük valamivel. A jegelést főleg izomsérülések (például húzódás) kezelésére javasolják - közvetlenül a sérülést követően érdemes a hideg tasakot a sérülésre helyezni, ami csökkentheti a gyulladást és csillapítja a fájdalmat. Húsz percnél tovább egy huzamban azért ne alkalmazzuk ezt a kezelést!

A meleg pakolás pedig a kötött, merev izmok kezelésére szolgálhat. Használhatunk forró vizes palackot, illetve egy marék, mikróban felmelegített rizst is becsomagolhatunk egy kendőbe. A jegeléshez hasonlóan ezt a kezelést sem javasolt egy huzamban 20 percnél tovább végezni. Figyeljünk arra is, hogy a borogatás ne legyen sem túl fagyos, sem túl forró, hiszen mindkettő a szövetek sérülését okozhatja.

A kobra póz nyújtja az izmokat és enyhíti a hátfájást

Nyújtás

Néhány nyújtógyakorlat segíthet enyhíteni az izommerevséget, felpezsdíti a vérkeringést, és így a hátfájdalmakat is enyhítheti. Az alábbi nyújtógyakorlatokat tanácsos kitartani legalább 30 másodpercig.

Lábujjérintés: álló vagy ülő helyzetben hajoljunk előre úgy, hogy a lábak nyújtva maradnak, és próbáljuk megérinteni a lábujjakat.

álló vagy ülő helyzetben hajoljunk előre úgy, hogy a lábak nyújtva maradnak, és próbáljuk megérinteni a lábujjakat. Kobra póz: Feküdjünk a hasunkra, tenyereinket a vállunk mellett helyezzük a földre, majd toljuk el a mellkasunkat a talajtól addig, ameddig csak tudjuk. Fejünket közben emeljük a plafon felé.

Feküdjünk a hasunkra, tenyereinket a vállunk mellett helyezzük a földre, majd toljuk el a mellkasunkat a talajtól addig, ameddig csak tudjuk. Fejünket közben emeljük a plafon felé. Macska-tehén póz: Helyezkedjünk el négykézláb úgy, hogy a csuklók a vállakkal, a térdek pedig a csípővel egy vonalban helyezkednek el. Kilégzésre domborítsunk, belégzésre pedig homorítsunk, és ezt ismételjük meg néhányszor.

Helyezkedjünk el négykézláb úgy, hogy a csuklók a vállakkal, a térdek pedig a csípővel egy vonalban helyezkednek el. Kilégzésre domborítsunk, belégzésre pedig homorítsunk, és ezt ismételjük meg néhányszor. Gyermekpóz: Térdeljünk le, majd üljünk rá a sarkainkra. Kinyújtott karokkal hajoljunk előre, majd mikor a mellkasunk érintkezik a combunkkal, nyújtózzunk előre, amennyire csak tudunk.

Használjunk fájdalomcsillapító krémeket!

A gyógyszertárakban többféle hatóanyagú fájdalomcsillapító krém közül választhatunk. Bizonyos fajtájuknak a csípős paprikában is megtalálható kapszaicin a hatóanyaga, amely enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladás mértékét. A mentolos krémek pedig hűsítő enyhülést hozhatnak a kellemetlen panaszokra.

Húzzunk másik cipőt!

Kevesen gondolnak rá, de a hátfájdalmakat sokszor a nem megfelelő cipő viselése váltja ki. A magas sarkú cipő viselése például kibillenti a testet az egyensúlyi helyzetből, a gerincoszlopot pedig természetellenes tartásra készteti, ami hátfájdalmat eredményez. Ugyanilyen gondot jelenthet a túlságosan lapos talpú cipő is, amely szintén pluszterhet róhat a lábakra, közvetetten pedig a gerincre is. Ha a hátfájdalom a nagyobb sétákat követően erősödik fel, érdemes lehet másik lábbelit kipróbálni. Ortopéd szakorvos véleményét is érdemes kikérnünk a lábunkhoz legjobban illő cipő kiválasztásakor.

Forrás: Medical News Today