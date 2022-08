Kiderült, miért szerettük meg a futást

Az idei Generali Night Run futóeseményen több mint 3500 sportszerető állt rajthoz a budapesti Várkert Bazárnál, hogy teljesítse a három versenytáv valamelyikét, a félmaratont futók pedig akár váltóban is indulhattak a megmérettetésen. Habár az időeredmények és helyezések fontos visszajelzést jelentenek a rendszeresen sportolók számára, a fesztivál évről évre népszerűbb jó hangulata, a főváros varázslatos éjszakai látványa és a közös futás nyújtotta élmény miatt. A szervezők legnagyobb örömére ráadásul egyre több fiatalt is megszólít a Night Run: a hétvégén nagy arányban húztak futócipőt a 30 év alattiak, és gyerekek is szép számmal vettek részt a kisebbeknek kiírt versenyeken. A következő generáció merőben új, átdigitalizált világban nő fel, nem mindegy tehát, hogy mi magunk milyen példát mutatunk nekik, illetve mekkora hangsúlyt fektetünk a futáshoz hasonló univerzális, egész testet hatékonyan megmozgató sportok népszerűsítésére.

A mentális egészség éppoly fontos a futóknak, mint a fittség

A Generali a Biztonságért Alapítvány számos fontos társadalmi kérdésre igyekszik felhívni a figyelmet, a többi között az egészséges életmódra, illetve a mozgásszegény mindennapok elleni aktív küzdelemre. Ennek jegyében készítették el nyár elején Magyarország nagy futókörképét, mellyel főként azt szerették volna felmérni, hogy valóban gyarapodott-e a hazai futótársadalom a karanténidőszak alatt – ugyanis kifejezetten könnyen elérhető, szinte bárhol, bármikor végezhető mozgásformáról van szó. A válaszokból kiderült, hogy a jelenleg is kocogók több mint harmada (35 százalék) ténylegesen a pandémia alatt szerette meg ezt a sportot, és a pozitív testi-lelki hatások miatt a jövőben sem szeretne neki búcsút inteni.

A futás is népszerűbb lett a pandémia ideje alatt. Fotó: Getty Images

A kutatás szerint főként a fiatalok jeleskednek a futás terén, hiszen a havonta 1-4 alkalommal és a hetente többször kocogók között is kétharmados fölényben vannak a 40 év alattiak, azok között pedig, akik szinte soha nem hódolnak ennek a sportnak, csupán 15 százalék a 20-as, 30-as magyarok aránya. Érdekesen alakulnak a motivációs tényezők is, ugyanis a rendszeresen, sőt, gyakran futók között – akik tehát zömében a fiatalabb korosztályhoz tartoznak – a legtöbben mentális egészségüket szeretnék erősíteni (55 százalék), az elérendő célok között pedig csak ezután szerepel a fittség (44 százalék), illetve a súlyvesztés (23 százalék). Azok tehát, akiket már magukba szippantott a futás szeretete, pontosan látják és tapasztalják, hogy ez a sport a mindennapokkal járó stressz leküzdéséhez és a kiegyensúlyozottabb lelki állapot eléréséhez is nagyban hozzájárul.