Ma Magyarországon a gyermekre vágyó párok körülbelül 10-15 százaléka küzd meddőségi problémákkal. Ezt még mindig elsősorban a nők gondjának tartják, pedig az esetek nagyjából felénél a férfiaknál van a baj. Jó hír viszont, hogy sokszor néhány életmódbeli változtatás is segíthet a férfiak nemzőképességén - mondja a Budai Egészségközpont Privát Urológiai Osztályának vezető urológus főorvosa, Dr. Póth Sándor.

Magyarországon körülbelül 300 ezerre tehető a fogantatással küzdő párok száma. Fotó: Getty Images

Számos oka lehet

A tapasztalatok szerint ameddőségoka az esetek körülbelül 40 százalékában a nőknél, 40 százalékában a férfiaknál, 20 százalékban pedig mindkét félnél kereshető. A nőknél leggyakrabban a korai petefészek-kimerülés, az idővel egyre romló minőségű petesejtek okoznak gondot, a férfiak terméketlenségének hátterében pedig általában a hímivarsejtek képződésének hiányosságai, zavarai állnak.

Magyarországon körülbelül 300 ezerre tehető a fogantatással küzdő párok száma. Orvosi beavatkozás segítségével évente körülbelül 4 ezer gyermek fogan meg és jön a világra, ez a teljes születésszám 4-5 százaléka. Az állam a népességfogyás megállítása céljából idén ingyenessé tette a meddőségi kezeléseket és gyógyszereket. Ebben a cikkünkben arról írtunk, hogy az ingyenesség nem minden, a várólistákat is vissza kellene szorítani, amihez kapacitásbővítés kell. Illetve a meddőségi kezelések protokollján is lenne mit javítani.

A nemzőképesség csökkenéséért a légszennyezés és a környezetben található vegyi anyagok is felelősek lehetnek. Kutatások szerint megszaporodtak az endokrin rendszert károsító anyagok a környezetünkben, ezek pedig felborítják a termékenység törékeny hormonális egyensúlyát. Különösen a ftalátok, az ipari kemikáliák, a nehézfémek, a sugárzás vagy a röntgen lehetnek károsak.

Szerencsére a férfi nemzőképtelenség az esetek jelentős részében kezelhető műtéti vagy gyógyszeres úton, de néha csupán az életmód megváltoztatásával is elérhető a siker. Ezek olyan szokások, amelyeket általában is egészségesnek tartunk. Például ügyeljenek a normál testsúly megtartására, rendszeresen sportoljanak, egészségesen étkezzenek, hagyjanak fel a dohányzással, kevés alkoholt fogyasszanak (vagy egyáltalán ne igyanak) és lehetőleg kerüljék a tartós stresszt. Aki emellett figyel arra is, hogy lazább alsóruházatot hordjon és elkerülje, hogy a herék időről-időre túlmelegedjenek, az máris sokat tett a spermiumok egészségéért, és ezzel együtt a termékenységéért, mondta a szakorvos.