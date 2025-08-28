Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +32°
Nincs front

Petesejtfagyasztás – váratlan árat szabtak ki a most engedélyezett eljárásért

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A magyar nőknek eddig külföldre kellett utazniuk, ha le akarták fagyasztatni a petesejtjüket. Már itthon is igénybe vehetik ezt az eljárást, és most az is kiderült, mennyiért.

2025 júliusában hirtelen engedélyezték Magyarországon is a szociális alapú petesejtfagyasztást, és mára az is kiderült, hogy mennyibe kerül az állami meddőségi centrumokban. A rendhagyó árképzés nyomán az mfor annak is utánajárt, más országokban mennyit kell fizetni érte.

Laboratóriumi körülmények között, mikroszkóp alatt végeznek mesterséges megtermékenyítést.
A lefagyasztott petesejtet bármikor később is meg lehet termékenyíteni. Fotó: Getty Images

Meglepően alacsonyra szabták a díjazást

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, óriási áttörés, hogy hosszú évek után hazánkban is engedélyezték a sokáig ellenzett termékenységmegőrző módszert, a szociális petesejtfagyasztást. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) azt is közölte: a lombikeljárásokkal ellentétben ez nem lesz ingyenes. Mostanra kiderült: a petesejt vitrifikáció (fagyasztás) díja – melybe beletartozik a fagyasztást követő egy év tárolási költsége is – mindössze 110 ezer forint. 

Ez is érdekelhet

Meglepően alacsonyra szabták tehát az árat, hiszen még úgyis a piaci ár alatt marad az összköltség, hogy erre rájönnek a gyógyszerek árai, az orvosi konzultációk és az ultrahangok díjai is. Összehasonlításképpen a petesejtfagyasztás egy csehországi klinikán 643 ezer, Szlovákiában 550-630 ezer, Angliában 3,3-3,7 millió, Németországban pedig 1,5 millió forintba kerül, és van, ahol a tárolásért még külön fizetni kell.

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

petesejt meddőség petesejt-fagyasztás vitrifikáció petesejtfagyasztás

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +32 °C
Minimum: +15 °C

Főként a Dunántúlon és az ország északi felén a változó vastagságú felhőzet zavarhatja, míg a magasabb légrétegekben délnyugat felől érkező nagy mennyiségű szaharai por mindenütt szűrheti a napsütést. Csapadék nem lesz. Nagyobb területen erős, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is kísérhetik a délies szelet, majd estétől fokozatosan veszít az erejéből a légmozgás. Délután általában 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő este többnyire 19 és 27 fok közé hűl vissza a levegő. Bár fronthatás nem lesz, az Erin hurrikán nyomán viharos szélre, és egyre magasabb parlagfűkoncentrációra lehet számítani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra