Petesejtfagyasztás – váratlan árat szabtak ki a most engedélyezett eljárásért

2025 júliusában hirtelen engedélyezték Magyarországon is a szociális alapú petesejtfagyasztást, és mára az is kiderült, hogy mennyibe kerül az állami meddőségi centrumokban. A rendhagyó árképzés nyomán az mfor annak is utánajárt, más országokban mennyit kell fizetni érte.

A lefagyasztott petesejtet bármikor később is meg lehet termékenyíteni. Fotó: Getty Images

Meglepően alacsonyra szabták a díjazást

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, óriási áttörés, hogy hosszú évek után hazánkban is engedélyezték a sokáig ellenzett termékenységmegőrző módszert, a szociális petesejtfagyasztást. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) azt is közölte: a lombikeljárásokkal ellentétben ez nem lesz ingyenes. Mostanra kiderült: a petesejt vitrifikáció (fagyasztás) díja – melybe beletartozik a fagyasztást követő egy év tárolási költsége is – mindössze 110 ezer forint.

Meglepően alacsonyra szabták tehát az árat, hiszen még úgyis a piaci ár alatt marad az összköltség, hogy erre rájönnek a gyógyszerek árai, az orvosi konzultációk és az ultrahangok díjai is. Összehasonlításképpen a petesejtfagyasztás egy csehországi klinikán 643 ezer, Szlovákiában 550-630 ezer, Angliában 3,3-3,7 millió, Németországban pedig 1,5 millió forintba kerül, és van, ahol a tárolásért még külön fizetni kell.