Újabb remény a meddő pároknak: engedélyezték az eddig tiltott módszert

A hazai meddőségi ellátás, és annak szabályozása fontos mérföldkőhöz érkezett. 2025. július 17-én ugyanis kihirdették a 30/1998 NM rendelet módosítását, miszerint új lehetőség nyílt a lombikeljárásokban: ezentúl engedélyezik a nők ivarsejtjeinek lefagyasztását – áll a Humánreprodukciós Igazgatóság közleményében. Vagyis ezentúl dönthetnek úgy a nők, hogy lefagyaszthatják a petesejtjeiket, hogy később is szülhessenek, amikor már kevésbé termékenyek.

A mesterséges megtermékenyítés során a petesejtet és a spermát laboratóriumi körülmények között egyesítik. Fotó: Getty Images

Szakmai berkekben régóta, már 2015 óta sürgették az úgynevezett szociális petesejtfagyasztást a meddőség kezelésére és a csökkenő termékenység megállítására. Ám nyilvánosan csak idén, a Magyar Kórházszövetség éves konferenciáján beszélt először Vesztergom Dóra, a Humánreprodukciós Igazgatóság volt vezetője, valamint Pintér Sándor egészségügyi államtitkár arról, hogy előrehaladott egyeztetések folynak a témában – derült ki az mfor beszámolójából.

Magyarországon eddig csak azoknak a nőknek volt módjuk a petesejtjeik lefagyasztására, akiknek rosszindulatú daganatos betegségük miatt a gyógyításkor alkalmazott kemoterápia vagy sugárkezelés, illetve bizonyos nőgyógyászati betegségek (például endometriózis) során végzett műtétek, vagy a káros munkakörülmények a petefészek működésének károsodását eredményezhetik. Egyelőre kevés információ áll rendelkezésre az eljárás szabályozásáról, ahogy azt sem tudni, hogy finanszírozza-e majd a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ezeket a beavatkozásokat.