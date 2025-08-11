Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +29°
Nincs front

Újabb remény a meddő pároknak: engedélyezték az eddig tiltott módszert

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A magyar nőknek eddig külföldre kellett utazniuk, ha le akarták fagyasztani a petesejtjüket. Mostantól itthon is igénybe vehetik ezt az eljárást egy későbbi terhesség reményében.

A hazai meddőségi ellátás, és annak szabályozása fontos mérföldkőhöz érkezett. 2025. július 17-én ugyanis kihirdették a 30/1998 NM rendelet módosítását, miszerint új lehetőség nyílt a lombikeljárásokban: ezentúl engedélyezik a nők ivarsejtjeinek lefagyasztását – áll a Humánreprodukciós Igazgatóság közleményében. Vagyis ezentúl dönthetnek úgy a nők, hogy lefagyaszthatják a petesejtjeiket, hogy később is szülhessenek, amikor már kevésbé termékenyek.

Mikroszkópikus képen látható a spermium és a petesejt egyesítése.
A mesterséges megtermékenyítés során a petesejtet és a spermát laboratóriumi körülmények között egyesítik. Fotó: Getty Images

Szakmai berkekben régóta, már 2015 óta sürgették az úgynevezett szociális petesejtfagyasztást a meddőség kezelésére és a csökkenő termékenység megállítására. Ám nyilvánosan csak idén, a Magyar Kórházszövetség éves konferenciáján beszélt először Vesztergom Dóra, a Humánreprodukciós Igazgatóság volt vezetője, valamint Pintér Sándor egészségügyi államtitkár arról, hogy előrehaladott egyeztetések folynak a témában  derült ki az mfor beszámolójából.

Ez is érdekelhet

Magyarországon eddig csak azoknak a nőknek volt módjuk a petesejtjeik lefagyasztására, akiknek rosszindulatú daganatos betegségük miatt a gyógyításkor alkalmazott kemoterápia vagy sugárkezelés, illetve bizonyos nőgyógyászati betegségek (például endometriózis) során végzett műtétek, vagy a káros munkakörülmények a petefészek működésének károsodását eredményezhetik. Egyelőre kevés információ áll rendelkezésre az eljárás szabályozásáról, ahogy azt sem tudni, hogy finanszírozza-e majd a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ezeket a beavatkozásokat.

Kvíz: felismered egyetlen információból az emberi szerveket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

meddőség petesejt-lefagyasztás meddőség kezelése
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +29 °C
Minimum: +17 °C

Többnyire derült vagy felhőtlen, napos időre van kilátás, de a Dunántúlon még előfordulnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 33 között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra